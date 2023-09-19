Украина отказалась принимать у ФРГ 10 танков Leopard 1 из-за дефектов

Украина отказалась принимать поставку из 10 танков Leopard 1 от ФРГ, сообщило немецкое издание Der Spiegel. По данным издания, причина отказа — дефекты, обнаруженные инспекторами в Польше.

Der Spiegel пишет, дефекты на бронетехнике стали результатом тренировок на ней украинских солдат в Германии в последние несколько недель. В настоящее время танкам нужен ремонт. Отмечается, что отремонтировать их на территории Украины нельзя, поскольку там нет ни запчастей, ни подготовленных специалистов.

Издание также сообщило, что в июле Украина также отказалась от еще одной партии танков Leopard 1 из-за аналогичных дефектов.

В мае 2023 года правительство ФРГ объявило, что поставит Киеву 100 боевых танков Leopard 1A5. В это же время на военном полигоне Клиц в Саксонии-Анхальт началось обучение украинских солдат. Der Spiegel отмечает, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и канцлер Олаф Шольц часто связывали затягивание немецкой военной помощи Украине с тем, что поставки должны быть подготовлены качественно.