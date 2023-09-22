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обновлено 15:22

И.о. главы минздрава Удмуртии заявил о долгосрочных планах на новый пост

Сергей Багин, приступивший к исполнению обязанностей министра здравоохранения Удмуртии 21 сентября, рассчитывают на долгосрочную работу в новой должности. Как отметил господин Багин на брифинге, в сфере здравоохранения позитивные изменения после принятых мер видны через время. Об этом пишет Izhlife.

«Я не сторонник приезжать на месяц. Здравоохранение — одна из самых долгих инвестиций. Когда ты начинаешь какие-то изменения в структуре, то только через время они проявляются и дают свои плоды. Поэтому руководить здравоохранением республики на короткий период неинтересно, потому что все лавры заберет тот, кто будет после тебя»,— заявил господин Багин.

Отметим, что в Удмуртии руководители минздрава региона регулярно покидают пост. Так, за шесть лет в ведомство возглавляли Алексей Чуршин, Андрей Воздвиженский, Игорь Титов, Георгий Щербак, Сергей Стрижнев, Елена Сычева и Наталья Якимова, оставившая должность накануне. В декабре 2022 года Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что министерство здравоохранения России выставляет высокие требования к кандидатуре министра регионального минздрава. После смены трех руководителей власти региона «стали брать больше времени, чтобы все выверить».

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