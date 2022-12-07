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Глава Удмуртии прокомментировал назначение Эльвиры Пинчук на должность вице-премьера

Число депутатов госсовета Удмуртии, проголосовавших против назначения на должность вице-премьера региона Эльвиры Пинчук, не отражает ее отношение, вовлеченность и ответственность. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов на прямой линии.

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Как отметил глава региона, «звоночек» заключается в том, что депутаты не высказали свои вопросы ранее. «У нас председатель правительства и зампреды до официального представления в госсовета проходят все фракций. И я каждого спрашивал какие есть вопросы, а еще лучше — какие предложения. Один депутат эмоционировал, повторял через предлог "Медицина развалена, медицина развалена". На вопрос, что делать, ответил — это ваша работа. Другой более-менее дельные предложения внес, и все. Эти 13 проголосовавших, вы чего не выскажитесь-то? Я сейчас не иронизирую, я считаю, что такой должен быть диалог. Нам нужна обратная связь, и не просто критика»,— рассказал Александр Бречалов.

«Сфера здравоохранения всегда расстрельная. Проблем много, но я благодарен Эльвире Пинчук. Она успешный предприниматель, сделала себя сама. Я ее пригласил, чтобы с ее подходом, видением и вовлеченностью ситуация изменилась. Ранее была чехарда с кадрами, а сейчас я считают, что у нас сформирована лучшая команда»,— заявил глава Удмуртии.

При этом министерство здравоохранения России обосновано выставляет высокие требования к кандидатуре министра регионального минздрава. «Именно потому, что до это уже было три министра, и мы берем больше времени, чтобы все выверить. Приставка и. о. — это не сильно важно. Наталья Якимова полноценный министр, который ведет свою команду вперед»,— отметил глава региона.

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