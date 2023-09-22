Развожаев рассказал о последствиях ракетного удара по штабу Черноморского флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе была не повреждена во время ракетного удара. По словам губернатора, люди, которые были в момент удара на улице, не пострадали. О том, пострадал кто-нибудь внутри здания или нет, глава города не сообщал.

«По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стекол пока не зафиксировано»,— написал губернатор в Telegram-канале. Работы по тушению пожара в штабе продолжаются.

Сегодня около 13:20 по штабу Черноморского флота в центре Севастополя был нанесен ракетный удар. В здании штаба начался пожар. Обломки ракеты упали в 200 метрах от театра Луначарского.

Кроме того, сегодня утром у западного побережья Крыма уничтожили одну управляемую ракету и два беспилотника самолетного типа. До этого система ПВО уничтожила два беспилотника возле побережья Крыма. Также крылатые ракеты были сбиты силами ПВО над территорией полуострова.

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