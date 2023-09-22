Над Крымом сбили несколько крылатых ракет

Силами ПВО в небе над Крымом сбили крылатые ракеты Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации»,— написал господин Аксенов в Telegram-канале.

По информации его советника Олега Крючкова, одна из них была сбита под Бахчисараем. «В Бахчисарае все спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует»,— написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, информация местных жителей в соцсетях о том, что в результате удара была поражена воинская часть, не соответствует действительности.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в центре города. Здание охватил пожар.

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Егор Александров, Симферополь