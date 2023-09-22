Польша втрое нарастила импорт российских удобрений

За июль Польша увеличила закупки российских удобрений в 3,3 раза — до $20,2 млн. В июле Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений в Польшу. Это следует из анализа импортной статистики Польши, которую провело агентство «РИА Новости».

В июле 2022 года Польша закупила удобрения из России только на $6,2 млн. В этом году объем импорта вырос до $20,2 млн. Лидер по поставкам удобрений в Польшу — Германия ($22,6 млн). Третье место занимает Литва ($13,5 млн), четвертое — Финляндия ($8,3 млн), пятое — Нидерланды ($8,1 млн).

Сокращение закупок российских удобрений Польшей началось в апреле 2022 года. За месяц их объемы упали в 21 раз. Но с июня прошлого года импорт российского сырья снова начал расти. За весь год Польша купила у России удобрений на $225,1 млн против $360 млн в 2021 году.

Однако за семь месяцев 2023 года Польша импортировала российские удобрения на сумму $97,6 млн. Это на четверть меньше аналогичного показателя прошлого года.

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