Немецким футболистам выбрали помоложе

Новым главным тренером немецкой национальной команды, четырехкратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона Европы, стал 36-летний Юлиан Нагельсман. Молодому специалисту, выигравшему в 2022 году золото чемпионата Германии с «Баварией», предстоит выводить своих новых подопечных из кризиса, в который они угодили под руководством предшественника Нагельсмана Ханси Флика, и готовить их к домашнему чемпионату Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Будущее Юлиана Нагельсмана в сборной Германии зависит от того, насколько успешно она выступит на домашнем чемпионате Европы летом 2024 года

Фото: Christof Koepsel / Getty Images Будущее Юлиана Нагельсмана в сборной Германии зависит от того, насколько успешно она выступит на домашнем чемпионате Европы летом 2024 года

Фото: Christof Koepsel / Getty Images

Назначение Юлиана Нагельсмана главным тренером сборной Германии, о котором объявил Немецкий футбольный союз (DBF), не стало неожиданностью. Именно Нагельсман считался едва ли не единственным реальным претендентом на эту должность после увольнения в начале прошлой недели Ханси Флика. 36-летнего специалиста, правда, связывали некоторые контрактные обязательства с «Баварией», из которой он был неожиданно уволен весной этого года, но теперь данный вопрос урегулирован. В итоге сборная Германии получила самого молодого главного тренера с тех пор, как в 1926 году ее возглавил 34-летний Отто Херц, проработавший десять лет и выигравший с ней бронзовые медали второго по счету чемпионата мира — 1934 года в Италии.

Контракт DBF с Нагельсманом, впрочем, пока заключен на минимальный срок — на десять месяцев.

14 июня 2024 года в Германии начинается финальная стадия чемпионата Европы, которая продлится ровно месяц. Разумеется, сборная-хозяйка попала на него без отбора. «Чемпионат Европы в нашей стране — особенное событие, которое проходит один раз за несколько десятилетий. Я очень хочу взять на себя этот вызов, и в следующем сезоне мы должны стать как никогда сплоченными»,— подчеркнул Юлиан Нагельсман, чье дальнейшее пребывание во главе сборной явно будет напрямую зависеть от итогов домашнего турнира. Будучи четырехкратным чемпионом мира, континентальное первенство сборная Германии выиграла трижды, причем в последний раз это произошло уже довольно давно, в 1996 году.

Очевидно, что ближайшая задача Юлиана Нагельсмана — преодолеть кризис, в который сборная угодила вместе с его предшественником Ханси Фликом. Результаты были удручающими: немецкие футболисты не смогли выйти из группы на прошлогоднем чемпионате мира в Катаре и выиграли всего четыре из 17 последних официальных матчей под руководством Флика, уволенного после крупного — 1:4 — поражения от японцев 9 сентября.

Правда, победа со счетом 2:1, одержанная три дня спустя в домашней товарищеской встрече c французами, в которой обязанности главного тренера сборной Германии исполнял спортивный директор DBF Руди Феллер, говорит о ее потенциале.

Сам Феллер, похоже, не сомневается в правильности своего выбора. «Он не просто абсолютный футбольный эксперт, а человек, который в очень молодом для главного тренера возрасте доказал свою способность мотивировать и вдохновлять футболистов и их окружение. Его страсть к футболу огромна и заразительна»,— охарактеризовал Руди Феллер нового главного тренера национальной команды.

Пока еще короткая тренерская карьера Юлиана Нагельсмана вроде бы подтверждает эти слова. В 2017 году он вывел в Лигу чемпионов скромный «Хоффенхайм», который сезоном ранее едва не вылетел из высшего дивизиона, весной 2021-го привел к серебряным медалям чемпионата Германии до этого невысоко котировавшийся «Лейпциг», а еще через год выиграл золото с «Баварией». Спорность мартовского увольнения Нагельсмана клубом-гигантом, который предпочел ему более опытного Томаса Тухеля, доказывает тот факт, что после смены главного тренера мюнхенцы сразу же вылетели из Лиги чемпионов, да и в чемпионате финишировали первыми по большому счету случайно — благодаря тому, что в заключительном туре на своем поле потеряла очки лидировавшая на тот момент дортмундская «Боруссия».

В то же время очевидно, что после увольнения Флика у руководства DFB, по сути, не было иного надежного варианта, помимо назначения Юлиана Нагельсмана.

Нагельсман, интерес к которому в минувшее межсезонье медиаресурсы приписывали и «Челси», и «Тоттенхему», и ПСЖ, оказался единственным свободным специалистом, подходящим на должность главного тренера сборной Германии по всем основным критериям. Ближайшие товарищеские матчи под его началом она проведет в середине октября за океаном — в Хартфорде против сборной США и в Филадельфии против сборной Мексики. А в конце ноября в Вене состоится встреча немцев с австрийцами.

Евгений Федяков