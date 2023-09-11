С Ханси Фликом расстались не по-товарищески

Ханси Флик вошел в историю немецкого футбола как первый тренер его главной команды, которого уволили с престижного поста, не дожидаясь окончания срока действия контракта или хотя бы очередного топового турнира. Флика, чьим дебютным соревнованием в роли наставника сборной Германии стал проваленный немцами прошлогодний катарский чемпионат мира, добили их катастрофические результаты в товарищеских матчах, которые в последние месяцы проводили хозяева европейского первенства будущего года. Последней каплей стал разгромный проигрыш насолившим германской сборной еще в Катаре японцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игра сборной Германии в последних товарищеских матчах оказалась настолько плоха, что стоила должности ее главному тренеру Ханси Флику

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen/File Photo, Thilo Schmuelgen / File Photo / Reuters Игра сборной Германии в последних товарищеских матчах оказалась настолько плоха, что стоила должности ее главному тренеру Ханси Флику

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen/File Photo, Thilo Schmuelgen / File Photo / Reuters

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил об увольнении с поста главного тренера сборной Германии Ханси Флика. Президент DFB Бернд Нойендорф, комментируя его, назвал такой шаг «неизбежным». Он объяснил его необходимостью найти «новый импульс» для сборной на фоне «свежих разочаровывающих результатов». Импульс понадобится ей прежде всего будущим летом. Именно Германия будет в 2024 году принимать очередной чемпионат Европы, а ее сборная на правах хозяйки освобождена от отбора к нему. Последним матчем Флика на посту наставника немцев, таким образом, оказалась субботняя товарищеская игра, в которой их удивительно легко — 4:1 — разгромили японцы.

Благодаря этому решению Ханси Флик вошел — или, можно сказать, вляпался — в историю немецкого футбола. Дело в том, что его руководители традиционно отличаются исключительным терпением по отношению к тем, кому доверяют национальную команду. В это трудно поверить, но до Флика в течение почти полного века с ней работали всего десять специалистов, и никто из его предшественников формально не был уволен со своего поста: каждый уходил по окончании срока действия договора после завершения очередного цикла, увенчанного топовым турниром. И, например, тот факт, что его предшественник Йоахим Лёв продержался в должности аж 15 лет — колоссальный срок по меркам остальных ведущих сборных,— никого особенно не удивлял, учитывая немецкие привычки и традиции.

Лёв покинул немецкую команду после чемпионата Европы, состоявшегося в 2021 году. На ней она не смогла реабилитироваться за застрявшую в памяти немецких фанов катастрофу. Она случилась на мировом первенстве в России в 2018 году. На нем немцы вылетели после группового этапа. А их невыразительное выступление на первенстве континентальном с поражением в 1/8 финала от англичан лишь подчеркнуло желательность для утратившего мощь и стабильность гранда кадровых и стилистических перемен.

Подписавший с DFB трехлетний договор Ханси Флик, опытный и полный идей, с опытом работы ассистентом Лёва, выглядел в этом смысле вполне логичным выбором. Только что, в 2020 году, он выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов, его назвали лучшим футбольным тренером по его итогам Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и ряд уважаемых изданий и структур. Начало этого этапа карьеры Флика, которому сейчас 58 лет, получилось вполне обнадеживающим. Сборная Германии с ним сразу выдала беспроигрышную серию из десяти матчей, а квалификацию к чемпионату мира 2022 года преодолела чрезвычайно легко.

Однако затем пошли осечки — и в Лиге наций, и, что важнее всего, на мировом первенстве. В Катаре в конце прошлого года немцы оконфузились в стартовом матче группового раунда, уступив — 1:2 — японцам, потом сыграли вничью — 1:1 — с другими фаворитами квартета испанцами и снова вылетели до play-off, невзирая на выигрыш — 4:2 — у костариканцев. А германские футбольные эксперты подвергали Ханси Флика жесткой критике, скажем, за метания в поисках оптимального варианта основы и неэффективные замены. Но DFB остался верен себе и тренера сохранил, чтобы расстаться с ним в тот момент, когда, казалось, веских причин для скорого расставания уже не найдется. В конце концов, турнирная катастрофа сборной Германии не грозит еще полтора года.

Но упомянутые Берндом Нойендорфом результаты товарищеских матчей и вправду настолько удивительны, что не обратить на них внимание невозможно. Этот год сборная Германии открыла успехом в матче с перуанцами. Но вот в тех пяти встречах, что немцы сыграли после него, они четырежды проиграли (до японцев — бельгийцам, полякам и колумбийцам), разойдясь миром с украинцами. Раньше невозможно было представить, что футбольный гигант, в какой бы форме он ни находился, способен выдать настолько скверную серию. При этом под рукой у Ханси Флика не было даже традиционного для таких ситуаций оправдания в виде устроенных масштабных экспериментов с составом ради «апгрейда» команды. В той же встрече с японцами он был сформирован по большей части из тех игроков, которые в сборной давным-давно — таких как Илкай Гюндоган, Йозуа Киммих, Кай Хаверц, Лерой Зане, Антонио Рюдигер, Серж Гнабри, Никлас Зюле.

DFB сообщил, что в ближайшем товарищеском матче — во вторник против финалистов катарского чемпионата мира французов — сборную Германии буде возглавлять тренерский триумвират: в него войдут ее легенда Руди Феллер, ныне работающий спортивным директором команды, а также Ханнес Вольф и Сандро Вагнер. Но преемника Ханси Флика среди них нет. Между тем Bild и еще ряд источников не сомневаются, что DFB уже определил приоритетного кандидата. Им является Юлиан Нагельсман, чьим предыдущим местом работы также была «Бавария». Правда, из мюнхенского клуба Нагельсмана выгнали еще в марте. Медиаресурсы, прогнозирующие его назначение, уточняют, что DFB, прежде чем оформить договор с ним, нужно дождаться, когда будут урегулированы все еще остающиеся, несмотря на увольнение, в силе некоторые контрактные обязательства, связывающие Юлиана Нагельсмана и «Баварию».

Алексей Доспехов