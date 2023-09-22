Искусство встраивают в график

Состоятельные россияне распланировали культурную осень: «Лебединое озеро» в Большом театре, благотворительный бал в честь 150-летия Федора Шаляпина во Владимирском дворце и ярмарка современного искусства Blazar. Это лишь малый список культурной афиши этих выходных. Вслед за Москвой коллекционеры планируют поездки в Лондон, где открывается Frieze Art Fair. В этом сезоне, как выяснил “Ъ FM”, консьерж-службы фиксируют повышенный запрос именно на европейские мероприятия. Подробности — у Аэлиты Курмуковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Лето закрыли Петровским балом в Санкт-Петербурге, осень открывают современным искусством в Москве. На следующей неделе стартует Cosmoscow — главное событие в российской арт-индустрии.

В этом году международная ярмарка современного искусства впервые пройдет на новой площадке. Вместо традиционного Гостиного двора коллекционеров и любителей искусства ждут в «Экспоцентре».

Но изменилась не только локация, делится светский обозреватель “Ъ” Евгения Милова: «До воскресенья включительно проходит превью Blazar, это ярмарка-"сестра" Cosmoscow.

Те, кто успел туда добежать, говорят, что цены на работы молодых художников заметно поднялись в рублевом выражении. Это тоже фактор, который не нужно сбрасывать со счетом. Также проходят зарубежные ярмарки современного искусства в Париже и Базеле. Многие туда собираются».

Средний чек на работы молодых художников, как заявила в интервью Forbes учредитель ярмарки Анна Наумова, 70 тыс. руб. И в этом году есть ценники от 10 тыс. руб. до 1,5 млн руб.

Вместе с тем на арт-рынок зашли и банки — обладателям премиальных карт обещают доступ на мировые арт-площадки и аукционы. Правда, как будут вывозить эти предметы искусства, уже другой вопрос.

А запрос на европейские события после года затишья снова в тренде, делятся представители консьерж-служб. Это и Недели моды, и Канны, куда в этом году попали не просто любители кино и светской жизни, но и российские дизайнеры со своими показами.

Сейчас клиенты ищут театральные премьеры и ярмарки, добавляет директор по маркетингу компании Konsierge Кирилл Рябков:

«В частности, поступали запросы на билеты на "Лебединое озеро" в "Ла Скала". Их стоимость составляла €1,5 тыс., при том что за полгода уже случился солд-аут.

Если мы говорим про искусство, то в октябре все полетят на Frieze в Лондон, это одна из крупнейших в мире ярмарок искусства.

Многие имеют европейские паспорта, что способствует поездкам. Так, один из наших клиентов несколько дней назад был на закрытом ужине Chanel в Лондоне в честь открытия крупнейшей ретроспективы в Музее Виктории и Альберта.

Из последнего можно также вспомнить Катар, ретроспективу Valentino в Дохе. Выставку, кстати, частично организовывала российская компания».

А вот Дубай пока не дорос до звания статусной площадки закрытых мероприятий, утверждают собеседники “Ъ FM”. Туда едут за концертами мировых звезд и светскими вечеринками, в том числе от российского бизнеса.

Но Объединенные Арабские Эмираты сейчас своего рода — культурный мост между Европой и Россией. И вот уже второй год подряд там дают Дрезденский оперный бал (теперь он называется Дубайским), куда собираются в ноябре и россияне, делится президент Международной ассоциации балов Михаил Грибов:

«Бал объединяет социум с художественной материей. Здесь нет ключевой повестки дня, какой-то политической или бизнес-тематики. Пройдет сам бал в Дубайской опере. В большей степени запросы на него поступают от сообщества, которое переехало в эмират.

Но желание посетить бал есть и у тех, кто живет в Санкт-Петербурге и Москве. Стоимость входных билетов — от 60 до 120 тыс. руб., это варианты с ужином».

Попасть на бал можно и без ужина, купив билет только на гала-концерт, его цена стартует от 10 тыс. руб. Год назад оперный бал открывал Пласидо Доминго, в этом году — российская оперная певица Аида Гарифуллина.

Кстати, подобный бал есть теперь и в России, называется он Петровским. Мероприятие прошло в Екатерининском дворце в Царском Селе в конце августа. На нем видели политиков и бизнесменов из списка Forbes, но ни одно имя не просочилось в СМИ. В период неопределенности все хранят инкогнито.

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