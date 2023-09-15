«Большой театр и не такое повидал»

Гендиректор Большого театра Владимир Урин рассказал об особенностях нового сезона. По его словам, ряд режиссеров и авторов допускали некорректные высказывания по поводу ситуации в стране и за ее пределами. Общественность на это негативно реагирует, поэтому приходится принимать меры. Но в целом поводов для беспокойства у зрителей быть не должно. В свою очередь, политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что российская культура переживает непростую трансформацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин дал интервью «Российской газете» по случаю открытия очередного сезона, 248-го по счету. Общий смысл такой — в стране произошло изменение общественно-политической ситуации.

До того, как это случилось, в Большой театр полмира ездило. Это очень важно, в этом и есть суть искусства, в частности, музыкального. Сейчас же приезжают единицы, и то почти инкогнито, просят тайну прибытия сохранять. Сами звезды, конечно, не виноваты, они-то с радостью гостили бы здесь чаще, однако на них политики давят.

Проблема номер два: те или иные создатели спектаклей оказались, скажем так, политически неграмотными. Кроме того, в России законы новые принимаются, например, о запрете пропаганды ЛГБТ. Так что некоторые имена и фамилии исчезают с афиш. Это примета времени.

И, да, иные спектакли подобных режиссеров по той же причине приходится снимать с показа. Но театр не виноват, народ этого требует: письма идут сплошным потоком, мол, не желаем все это видеть и терпеть. И что прикажете со всем этим делать? Приходится подчиняться.

Искусство ведь принадлежит народу, этого же никто не отменял. И, как было сказано выше, произошли изменения общественно-политической ситуации. Все понятно.

Только один маленький вопрос — почему вы тогда говорите о трудностях? Наоборот, все же прекрасно, дела обстоят наилучшим образом: культура и искусство очищаются от чуждых элементов и, страшно подумать, влияния Запада.

Не хочется, конечно, давать советы, но тем не менее можно сказать, к примеру, вот так: очередной сезон 2023 года мы начинаем с чувством большой и нескрываемой радости. В стране изменилась общественно-политическая ситуация, но исключительно к лучшему. И репертуар, видите, у нас теперь истинно народный, без всякого тлетворного влияния. Ну хорошо же. Гастроли большие запланированы, в дружественные страны артисты поедут.

Правда, нужно заметить, исключительно в качестве ремарки: те неблагонадежные, что уехали, по какой-то непонятной причине полные залы собирали и выручку хорошую обеспечивали. Кто придет им на смену? Вот в чем вопрос. И звезды в большинстве своем — на Западе почему-то, в логове порока.

В культуре и искусстве, к великому сожалению, импортозамещение не работает.

Да, собственно, и анонимные спектакли без авторов — это тоже что-то принципиально новое или хорошо забытое старое, может быть и так.

Но в целом можно сказать, что Большой театр и не такое на своем веку повидал. Уж кому-кому, а ему точно не привыкать к изменениям общественно-политической ситуации. Так что нынешние легкие осложнения уж точно как-нибудь да переживет. По крайней мере, будем на это надеяться.

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