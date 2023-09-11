После долгого лета

Впервые за всю историю наблюдений светская жизнь минувшим летом не прерывалась. Не то чтобы происходило что-то заслуживающее внимания колумниста, но до сих пор июль и август если и были расцвечены приглашениями, то исключительно на далекие берега. Нынешнее время внесло неожиданную перемену: вместо того чтобы с достоинством угаснуть, светская жизнь, напротив, цепляется за каждый день и вечер, используя заурядные поводы вроде открытия ресторана или просто нового меню в уже работающем. Если честно, это совсем неудобно: надо же было дать людям возможность хоть немного соскучиться друг по другу и светским фотографам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Тем не менее начался новый сезон, это сразу чувствуется. Взять хотя бы премию Корша — Театр наций официально открыл ею сезон. Это торжественная, но дружеская церемония: награду в виде кирпича получают те, кто работает в театре или дружит с ним. В ходе церемонии театр продемонстрировал блестящий кастинг. Так, награду в номинации «Дебют» из рук Игоря Миркурбанова и Елены Окутиной получала Софья Эрнст. Спектакль «Каренина. Процесс» в постановке Аллы Сигаловой, где госпожа Эрнст играет заглавную роль, впервые был сыгран в барвихинском концертном зале, но постоянную прописку получил на Малой сцене Театра наций. Далее роль в номинации «Автор» получила Дарья Златопольская. Она, процитировав Шекспира, вручила награду драматургу и писателю Дмитрию Данилову. И за госпожой Эрнст, и за госпожой Златопольской из зала с трепетом наблюдали мужья. Роль победителя в номинации «Школа» сыграла Марина Брусникина, недавно назначенная худруком РАМТа, а в номинации «Восхищение» — соавторы выставки «Балабанов» Сергей Сельянов и Анна Гетман. Прежде среди номинаций премии была еще и «Зависть» — ее вручали с формулировкой «Тем, кто лучше, чем мы». Однако в этом году худрук Театра наций Евгений Миронов, видимо, решил, что никому сейчас не позавидуешь. Кирпич в номинации «Мастер» достался актеру Игорю Гордину — и он немедленно отбыл в Сочи на фестиваль «Новый сезон».

Фестиваль оригинальных сериалов и полнометражных фильмов от отечественных онлайн-кинотеатров проводится всего второй раз, но уже обрел недюжинную самоуверенность. Например, в обращении к гостям Эдуард Илоян минимум десять раз назвал «Новый сезон» «лучшим в мире фестивалем онлайн-кинотеатров». Так бывает, когда гуляют на свои. И очень похоже, что платформы Wink, Start, Premier, Kion, Okko, ИВИ и «Кинопоиск» именно так и поступили. Во всяком случае, благодарностей за поддержку в адрес Министерства культуры на церемонии открытия не прозвучало, в отличие от прошлого года. Зато появилась деловая программа, которую долгие годы вяло пытались прикрутить к «Кинотавру». Сейчас совсем другое дело: среди прибывших на «Новый сезон» актеры составляли вовсе не подавляющую часть. Больше всего было закадровых профессионалов индустрии, и им было что обсудить.

Это отразилось и на светском аккомпанементе фестиваля. Он был умеренным. То есть Wink в первый же вечер объявил «Падик party» в местном отделении «Симача». Петь на вечеринке должен был Шура, а за антураж подъезда (падик — это подъезд на сленге, если кто не знает) отвечала ряженая консьержка на входе в клуб. Но сломалась часть оборудования, и вместо концерта Шура выступил со стендапом. Как оказалось, не его жанр.

Негромким был и светский завтрак благотворительного аукциона Action! Евгении Поповой и Светланы Бондарчук. В этот день в ресторане «Сахалин» никто ничего не продавал, просто показывали — лучшие короткометражки, которые были сняты за годы существования этой инициативы. Гости смогли ознакомиться с тем, что успели снять муж госпожи Бондарчук Сергей Харченко, ее сын Сергей Бондарчук, и не менее трех коротких фильмов, где сыграла она сама. Тут бы что-то пошутить, но в конкурсе фестиваля тем же вечером показывали сериал «До и после» Дарьи Мороз, а вслед за ним — новый фильм ее отца Юрия Мороза «Лунатики». Так что можно смело констатировать — семейственность остается главной чертой отечественного кинематографа, хоть в коротком, хоть в полном, хоть в многосерийном метре. А итоги фестиваля будут подведены во вторник.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”