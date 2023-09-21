«Грапарак»: премьер-министр Армении Пашинян не собирается покидать свой пост

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с соратниками заявил, что «не отдаст власть ни при каких обстоятельствах». Об этом сообщило армянское издание «Грапарак» со ссылкой на источники.
Никол Пашинян
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По данным издания, господин Пашинян отправил семью на дачу на озере Севан «под усиленный надзор».
После начала азербайджанских антитеррористических мероприятий 19 сентября в Нагорном Карабахе у здания правительства в Ереване прошли массовые протесты. Демонстранты скандировали: «Никол — предатель!» Как пишет «Грапарак», премьер, вероятно, собрал свою команду после того, как полиция применила силу против граждан на площади. После акций тогда были госпитализированы несколько человек, в том числе полицейские.
Вчера, 20 сентября, парламентская оппозиция создала комитет, который будет координировать действия по отстранению премьер-министра страны Никола Пашиняна от власти. Представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян отметил, что «почти все оппозиционные партии разработали программу действий, конечная цель которой — отстранение от власти действующего режима».
Никол Пашинян был избран на должность премьер-министра Армении 8 мая 2018 года, это произошло после масштабных протестов. В 2021 году президент республики Ваагн Хачатурян вновь подписал указ о назначении господина Пашиняна премьер-министром.
О ситуации в Карабахе — в материале «Ъ» «На свой Арцах и риск».