«Грапарак»: премьер-министр Армении Пашинян не собирается покидать свой пост

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с соратниками заявил, что «не отдаст власть ни при каких обстоятельствах». Об этом сообщило армянское издание «Грапарак» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным издания, господин Пашинян отправил семью на дачу на озере Севан «под усиленный надзор».

После начала азербайджанских антитеррористических мероприятий 19 сентября в Нагорном Карабахе у здания правительства в Ереване прошли массовые протесты. Демонстранты скандировали: «Никол — предатель!» Как пишет «Грапарак», премьер, вероятно, собрал свою команду после того, как полиция применила силу против граждан на площади. После акций тогда были госпитализированы несколько человек, в том числе полицейские.

Вчера, 20 сентября, парламентская оппозиция создала комитет, который будет координировать действия по отстранению премьер-министра страны Никола Пашиняна от власти. Представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян отметил, что «почти все оппозиционные партии разработали программу действий, конечная цель которой — отстранение от власти действующего режима».

Никол Пашинян был избран на должность премьер-министра Армении 8 мая 2018 года, это произошло после масштабных протестов. В 2021 году президент республики Ваагн Хачатурян вновь подписал указ о назначении господина Пашиняна премьер-министром.

О ситуации в Карабахе — в материале «Ъ» «На свой Арцах и риск».