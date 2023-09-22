Протестующие в Ереване заблокировали важный городской проспект

Протестующие перекрыли ключевой проспект в Ереване. Они требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Бастующие перекрыли проспект Мясникяна, который связывает центр города с другими районами Еревана, а также с дорогой в Грузию. Об этом сообщила депутат парламента оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян в своих социальных сетях. Она предупредила, что еще несколько улиц перекрыто и в Ереване возникают пробки.

Акции протеста из-за боевых действий в Нагорном Карабахе (19–20 сентября) продолжаются в столице Армении четвертый день. Глава оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян был задержан. 21 сентября на акции протеста правоохранители задержали 46 человек.

Больше о ситуации в Карабахе — в материале «Ъ» «Царствуй, лежа на Баку».

Александра Горошилова