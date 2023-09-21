На протесте у здания правительства в Ереване задержаны 46 человек

В Ереване третий день продолжаются митинги, вызванные боевыми действиями в Нагорном Карабахе (19–20 сентября). По данным «РИА Новости», оппозиция объявила ежедневные протесты с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На площади Республики у здания правительства начались столкновения протестующих с полицейскими, сообщило издание 24News.am. Правоохранители начали задерживать участников демонстраций за применение силы в отношении сотрудников полиции, сообщил Следственный комитет.

По данным «РИА Новости», полицейские пытаются оттеснить демонстрантов с площади возле здания правительства. Протестующие начали блокировать дороги.

СК сообщает о многочисленных задержаниях протестующих из-за применения физической силы в отношении полицейских, а также из-за порчи имущества. На фото, опубликованных ведомством, видно, как протестующие разбивают стекла автомобиля. По данным издания «Sputnik Армения», задержаны не менее 46 человек.

По данным RT, большинство митингующих покинуло площадь к 19:00 мск, но к 21:00 число протестующих снова начало увеличиваться. В это же время издание Sota сообщило, что оппозиция объявила о ежедневных протестах за отставку Никола Пашиняна. По данным «РИА Новости», заявление о бессрочных протестах было сделано еще днем.

Ранее сегодня Никол Пашинян заявил, что протестующих ждет «жесткая и оперативная» реакция со стороны правоохранительных органов. «Они хотят, чтобы на улицах пролилась кровь. Мы будем действовать жестко, но в рамках закона»,— сказал он в своем видеообращении в Facebook (признана экстремистской и запрещена в РФ). По данным издания «Грапарак», утром Никол Пашинян на встрече с соратниками заявил, что «не отдаст власть ни при каких обстоятельствах».

О ситуации в Карабахе — в материале «Ъ» «На свой Арцах и риск».

Полина Мотызлевская