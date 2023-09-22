МИД Армении призвал ООН направить миротворческую миссию в Карабах

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал Совет безопасности (СБ) ООН направить в Нагорный Карабах миротворческую миссию под мандатом ООН. Министр настаивает, что нужно вывести из населенных пунктов Карабаха представителей армии и правоохранительных органов Азербайджана, чтобы «исключить панику и провокации».

Господин Мирзоян поднял эту тему во время выступления на экстренном заседании СБ ООН по ситуации в Карабахе. «Призываю создать возможность для того, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе. Призываю незамедлительно развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе с целью осуществления мониторинга прав человека, гуманитарной ситуации и положения с безопасностью»,— заявил министр (цитата по «Интерфаксу»).

Также выступивший на заседании глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов утверждает, что Баку действовал в Карабахе в соответствии с уставом ООН. Он счел обращение Армении в СБ ООН для обсуждения этого вопроса «очевидным нарушением требований устава ООН об уважении суверенитета и территориальной целостности государств и невмешательства во внутренние дела стран».

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. По данным Карабаха, в регионе погибли не менее 200 человек, ранены еще 400. При посредничестве российских миротворцев армянское население Карабаха и Азербайджан договорились о прекращении огня. Армения не участвовала в этих переговорах.

Подробности — в публикации «Царствуй, лежа на Баку».

Лаура Кеффер