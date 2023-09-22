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Коммерсантъ FM
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Госдума сверила коды

Корректировка ОКВЭД прошла первое чтение

Законопроект о реформировании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), задуманный еще после выявления проблем с получением бизнесом господдержки в ковидный период, вчера прошел первое чтение в Госдуме. Изменения предполагают централизацию данных в налоговой службе и освобождение бизнеса от обязанности ежегодно подтверждать свой основной вид деятельности. Бизнес-сообщество концепцию реформы поддерживает, но полагает, что часть изменений может повысить нагрузку на бизнес — в идеале нужен переход на автоматизированное определение кодов ОКВЭД.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о реформировании с 1 сентября 2024 года системы ОКВЭД. Инициатива была предложена Минэкономики (см. “Ъ” от 2 декабря 2022 года) в связи с возникшими еще в «ковидном» 2020 году проблемами с получением компаниями господдержки из-за проблем с кодами ОКВЭД. Дело было в том, что фактически виды деятельности часто не совпадали с данными из госреестров, проблемой стало расхождение сведений. По словам замглавы Минэкономики Полины Крючковой, задача законопроекта — упрощение процессов присвоения и изменения кодов, подачи отчетности, а также исключение расхождений в различных госреестрах и повышение адресности господдержки.

Поясним: сейчас бизнес должен предоставлять данные в реестры ФНС и Социального фонда. Законопроектом же предлагается определить реестры ФНС (ЕГРЮЛ или ЕГРИП) в качестве единого источника сведений о кодах ОКВЭД — в частности, бизнес будет предоставлять данные о структуре выручки вместо Соцфонда в налоговые органы. Сделано это для исключения расхождений данных в госрегистрах. Ранее количество компаний, у которых имелись разные коды основного вида деятельности, оценивалось более чем в 800 тыс.

Одновременно с этим планируется отказаться от требования ежегодного подтверждения основного вида деятельности: компании и ИП должны будут самостоятельно хотя бы раз в год проводить проверку сведений и в случае изменения кода основного вида деятельности или структуры выручки более чем на 20% извещать налоговую инспекцию. Сам механизм присвоения ОКВЭД не меняется: при первичной регистрации необходимо заявить только коды, а через год — уточнить структуру деятельности. При этом, согласно идее Минэкономики, бизнес не обязан указывать все виды деятельности (достаточно данных по направлениям, которые приносят 80% выручки), то есть по-прежнему можно будет вести какую-то деятельность, не указывая ее в госреестрах (за исключением лицензируемой). Также планируется кампания по актуализации бизнесом имеющихся кодов ОКВЭД — в срок до 15 апреля 2025 года.

В бизнес-сообществе изменения воспринимают неоднозначно. Как отмечает зампред «Деловой России» Антон Данилов-Данильян, «это действительно некоторый шаг вперед с точки зрения более точных параметров, поэтому мы не стали возражать, хотя у нас принципиально иной взгляд». Компаниям, поясняет он, код нужен лишь в случаях получения господдержки, а в остальном «это статистка, которая нужна государству». Поэтому необходимо задействовать автоматический механизм определения ОКВЭД — например, каждая транcакция должна причисляться к тому или иному коду. Как отмечает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин, концепцию законопроекта в объединении поддерживают, но с частью предложений не согласны. Так, из-за положений о необходимости ежегодной проверки ОКВЭД и учета выручки возникнет дополнительная нагрузка на бизнес, особенно для индивидуальных предпринимателей без работников, которые используют спецрежимы и не ведут бухучет. Также «необходимо обсудить с бизнесом методику подтверждения — на первый взгляд не все так просто». По словам Андрея Шубина, планируется продолжить консультации с Минэкономики на площадке Госдумы.

Евгения Крючкова

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