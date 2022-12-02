Каков код, таков и приход

После проблем с раздачей «ковидной» господдержки из-за ее привязки к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) Минэкономики намерено реформировать эту систему. Так, для снижения административной нагрузки на бизнес планируется оставить единственный источник данных — реестры Федеральной налоговой службы, отказавшись от их дублирования в ФСС, а также снять требование ежегодного подтверждения кодов. Бизнес инициативу поддерживает — модернизация ОКВЭД давно назрела,— но отмечает, что административную нагрузку это не снизит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разработанный под руководством замглавы Минэкономики Полины Крючковой проект предполагает, что код ОКВЭД компания будет получать один раз, а уточнять — только при необходимости

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Разработанный под руководством замглавы Минэкономики Полины Крючковой проект предполагает, что код ОКВЭД компания будет получать один раз, а уточнять — только при необходимости

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минэкономики предлагает реформировать систему ОКВЭД — ведомство совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) разработало законопроект (есть у “Ъ”) об определении единых подходов к использованию классификатора. Сейчас бизнес должен предоставлять данные в реестры и ФНС (ЕГРЮЛ или ЕГРИП) с необходимостью актуализации данных об организации и Фонду социального страхования (с ежегодным подтверждением вида деятельности). В итоге, по данным Минэкономики, почти 823 тыс. организаций и ИП в этих фондах имеют разные коды основного вида деятельности. О пересмотре подходов к классификации много говорили в ковидном 2020 году, когда многие компании не могли получить господдержку из-за «неподходящего» кода ОКВЭД.

По проекту Минэкономики для исключения расхождения данных в разных реестрах и снижения нагрузки на бизнес предлагается сделать единственным источником кодов ОКВЭД реестры ФНС, требование же подачи данных о кодах в ФСС и ежегодного их подтверждения отменить, ввод данных предлагается сделать однократным. ФНС достаточно будет известить при изменении основного вида экономической деятельности компании или ее структуры доходов (более чем на 20%). В рамках реформы, как отмечают в Минэкономики, планируется провести и разовую кампанию по уточнению кодов — в 2023 году, до подачи первой отчетности в 2024 году. Уточнение будет электронным (через «Кабинет налогоплательщика»), а для выбора и подтверждения кодов ОКВЭД при регистрации бизнеса или актуализации данных в систему ФНС планируется внедрить сервис «интерактивного помощника». Работа по его разработке начнется в 2023 году на базе сведений о доходах, которые подаются бизнесом в ФНС. В Минэкономики ждут, что автоматизация выбора кодов повысит адресность господдержки.

Замглавы исполкома ОНФ Арсений Беленький напоминает: пандемия показала, что система ОКВЭД не позволяет своевременно менять коды для получения господдержки и не охватывает новые развивающиеся направления бизнеса, например телемедицину. «То, что останется один источник данных об ОКВЭД и единая методика определения видов экономической деятельности, позволяет решить эти проблемы»,— говорит он. Вице-президент ТПП Елена Дыбова реформу поддерживает: «Необходимость изменения ОКВЭД назрела давно, это стало проблемой, узким горлышком для предпринимателей — коды влияют на взаимодействие бизнеса с органами власти, например, при получении грантов или субсидий».

Заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян же указывает, что проект не решает главных задач. «Во-первых, проект не устраняет избыточную нагрузку на бизнес: кому-то станет легче, но на компании с большой номенклатурой нагрузка возрастет — придется постоянно корректировать коды в зависимости от их вклада в доход предприятия. Во-вторых, такой подход не дает реального представления о размерах отрасли»,— перечисляет эксперт. По его словам, логичнее было бы автоматизировать процесс и обязать компании указывать вид деятельности в договорах. По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, в ведомствах обещали сделать методику с разъяснениями бизнесу, как определять ОКВЭД. «Если в будущем меры поддержки будут привязаны к кодам, заинтересованы будут как сами предприниматели, так и государство, чтобы помогать ровно тем, кому это требуется»,— считает он.

Евгения Крючкова, Диана Галиева