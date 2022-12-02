Каков код, таков и приход

После проблем с раздачей «ковидной» господдержки из-за ее привязки к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) Минэкономики намерено реформировать эту систему. Так, для снижения административной нагрузки на бизнес планируется оставить единственный источник данных — реестры Федеральной налоговой службы, отказавшись от их дублирования в ФСС, а также снять требование ежегодного подтверждения кодов. Бизнес инициативу поддерживает — модернизация ОКВЭД давно назрела,— но отмечает, что административную нагрузку это не снизит.
Разработанный под руководством замглавы Минэкономики Полины Крючковой проект предполагает, что код ОКВЭД компания будет получать один раз, а уточнять — только при необходимости
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Минэкономики предлагает реформировать систему ОКВЭД — ведомство совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) разработало законопроект (есть у “Ъ”) об определении единых подходов к использованию классификатора. Сейчас бизнес должен предоставлять данные в реестры и ФНС (ЕГРЮЛ или ЕГРИП) с необходимостью актуализации данных об организации и Фонду социального страхования (с ежегодным подтверждением вида деятельности). В итоге, по данным Минэкономики, почти 823 тыс. организаций и ИП в этих фондах имеют разные коды основного вида деятельности. О пересмотре подходов к классификации много говорили в ковидном 2020 году, когда многие компании не могли получить господдержку из-за «неподходящего» кода ОКВЭД.
По проекту Минэкономики для исключения расхождения данных в разных реестрах и снижения нагрузки на бизнес предлагается сделать единственным источником кодов ОКВЭД реестры ФНС, требование же подачи данных о кодах в ФСС и ежегодного их подтверждения отменить, ввод данных предлагается сделать однократным. ФНС достаточно будет известить при изменении основного вида экономической деятельности компании или ее структуры доходов (более чем на 20%). В рамках реформы, как отмечают в Минэкономики, планируется провести и разовую кампанию по уточнению кодов — в 2023 году, до подачи первой отчетности в 2024 году. Уточнение будет электронным (через «Кабинет налогоплательщика»), а для выбора и подтверждения кодов ОКВЭД при регистрации бизнеса или актуализации данных в систему ФНС планируется внедрить сервис «интерактивного помощника». Работа по его разработке начнется в 2023 году на базе сведений о доходах, которые подаются бизнесом в ФНС. В Минэкономики ждут, что автоматизация выбора кодов повысит адресность господдержки.
Замглавы исполкома ОНФ Арсений Беленький напоминает: пандемия показала, что система ОКВЭД не позволяет своевременно менять коды для получения господдержки и не охватывает новые развивающиеся направления бизнеса, например телемедицину. «То, что останется один источник данных об ОКВЭД и единая методика определения видов экономической деятельности, позволяет решить эти проблемы»,— говорит он. Вице-президент ТПП Елена Дыбова реформу поддерживает: «Необходимость изменения ОКВЭД назрела давно, это стало проблемой, узким горлышком для предпринимателей — коды влияют на взаимодействие бизнеса с органами власти, например, при получении грантов или субсидий».
Заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян же указывает, что проект не решает главных задач. «Во-первых, проект не устраняет избыточную нагрузку на бизнес: кому-то станет легче, но на компании с большой номенклатурой нагрузка возрастет — придется постоянно корректировать коды в зависимости от их вклада в доход предприятия. Во-вторых, такой подход не дает реального представления о размерах отрасли»,— перечисляет эксперт. По его словам, логичнее было бы автоматизировать процесс и обязать компании указывать вид деятельности в договорах. По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, в ведомствах обещали сделать методику с разъяснениями бизнесу, как определять ОКВЭД. «Если в будущем меры поддержки будут привязаны к кодам, заинтересованы будут как сами предприниматели, так и государство, чтобы помогать ровно тем, кому это требуется»,— считает он.