В Эстонии владельцам авто с госномерами РФ дали полгода на перерегистрацию

У владельцев транспортных средств с российскими номерами, которые находятся в Эстонии, есть шесть месяцев, чтобы внести автомобиль в специальный реестр или вывезти его за пределы страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс на правительственной пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP

При вывозе автомобиля из страны потребуется оплатить налог и пошлину. «Например, в случае с автомобилем стоимостью €20 тыс. таможенная пошлина составит около €2 тыс., а налог с оборота — €4,4 тыс.»,— добавил господин Ляэнеметс (цитата по Postimees).

Министр напомнил, что въезд в Эстонию на автомобилях с российскими номерами запрещен с 13 сентября. В отношении автомобилей, которые были завезены в страну до этой даты, будут применяться «действующие правовые нормы».

Граждане Эстонии, которые завозят автомобили не из России, должны будут зарегистрировать их в реестре в течение пяти дней, иностранцы — в течение года. «Поэтому, если у вас ВНЖ или серый паспорт, автомобиль с российским номером уже давно должен быть в регистре Эстонии»,— добавил Лаури Ляэнеметс.

Европейская комиссия 8 сентября разъяснила уже действующие санкции и приравняла въезд в страны Европы на автомобиле с российскими номерами к запрещенному импорту. После этого Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия запретили въезд на свою территорию на машинах с такими номерными знаками.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Финляндия присоединилась к запрету».

Петр Бузлаев