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Коммерсантъ FM
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В Белгородской области задержан бывший вице-губернатор Константин Полежаев

В Белгородской области сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали бывшего заместителя губернатора Константина Полежаева. Как сообщили источники «Ъ» в правоохранительных органах, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Официально эта информация не подтверждена. Телефон господина Полежаева выключен.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

50-летний Константин Полежаев в начале июля был уволен с должности вице-губернатора — начальника департамента ЖКХ Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что уволил заместителя за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в приграничном городе Шебекино и Новой Таволжанке. На посту заместителя господин Полежаев работал с 2019 года. До этого он чуть больше трех лет возглавлял Белгород.

Из-за массовых обстрелов в Шебекино различные повреждения получило более 700 частных и 113 многоквартирных домов. К 1 августа власти региона хотят восстановить тепловой контур поврежденных домов, до конца года планируют построить дома для тех, чье жилье было полностью уничтожено.

Сергей Толмачев, Воронеж

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