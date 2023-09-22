Налоговая требует банкротства белгородского «Белзнака» из-за 80 млн рублей долга

Белгородское управление Федеральной налоговой службы подало иск о признании банкротом ООО «Белзнак». Заявление пока не принято к производству, следует из судебной документации.

Задолженность компании составила 80,3 млн руб. Причины ее возникновения не раскрываются.

В Белгородской области зарегистрировано несколько ООО «Белзнак». Судя по картотеке арбитражный дел, речь идет о компании из Ракитянского района.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Белзнак» зарегистрировано в августе 2007 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 100 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 20,4 млн. Гендиректором и единственным учредителем является Дмитрий Кабалин.

Господин Кабалин также управляет и единолично владеет двумя ООО «Белзнак» из Борисовского района и Крыма, ООО «Белзнак-Прохоровка» и белгородским ООО «Старый гараж».

Летом тамбовский продавец топлива ООО «Торговый дом "Транссервис"» взыскал с ракитянского «Белзнака» 37,9 млн руб. При этом изначально компания требовала 100,1 млн руб., но потом снизила сумму.

Александр Прытков

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