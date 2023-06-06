Банкротящийся тамбовский торговец топливом взыскал с белгородского контрагента почти 38 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск местного ООО «Торговый дом "Транссервис"» к белгородскому ООО «Белзнак» о взыскании 37,9 млн руб. Это следует из решения суда.

Изначально истец требовал 100,1 млн руб. В ходе разбирательства он снизил требования до 37 млн: 36,1 млн основного долга и 1,8 млн неустойки за нарушение сроков с октября 2022 по май 2023 года. Также компания взыскивала неустойки проценты за нарушение сроков оплаты за период с 30 мая по день фактического погашения долга исходя из ключевой ставки Банка России от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Как установил суд, в январе 2021 года стороны заключили договор купли-продажи нефтепродуктов. «Транссервис» поставил товар на 40,6 млн руб., из которых «Белзнак» оплатил только 528,6 тыс. Третьим лицом в деле стало ООО «Рови факторинг плюс», которое оказывало факторинговые услуги. Доказательств полной либо частичной оплаты суммы долга в материалы дела не представлено, следует из решения суда.

Сам «Транссервис» сейчас проходит через банкротство из-за 91,8 млн рубю долга к банку «Россия». При этом в рамках других разбирательств с компании контрагенты требуют около 850 млн. Крупнейший долг заявила структура ЛУКОЙЛа — 451,1 млн.

Подробнее о проблемах тамбовской компании читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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