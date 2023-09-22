Баскетболисты сэкономили на составах

Баскетбольная Единая лига ВТБ обнародовала бюджеты российских участников турнира за прошлый сезон. Лидером по расходам впервые за почти десятилетний период публикации данных оказался не традиционный лидер рейтинга ЦСКА, а «Зенит». Петербуржцы за минувший сезон потратили 2,186 млрд руб. Впрочем, это почти на 250 млн руб. меньше, чем в позапрошлом сезоне. Но масштаб снижения расходов «Зенита» несопоставим с армейским. У ЦСКА они снизились сразу на 666 млн руб. в основном за счет резкого уменьшения расходов на зарплаты игроков. Это неудивительно, поскольку в условиях изоляции российского спорта прежние траты на топовых баскетболистов стали неоправданными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов (в центре) рад серьезному увеличению бюджета структуры

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов (в центре) рад серьезному увеличению бюджета структуры

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Единая лига ВТБ незадолго до старта нового баскетбольного чемпионата (первенство стартует 30 сентября) обнародовала бюджеты российских участников турнира. Таковых в прошлом сезоне было 10 из 12. Впервые за все время публикации этих сведений (а впервые лига поделилась ими в 2014 году) лидером по расходам оказался не ЦСКА. Армейцы стабильно тратили намного больше всех остальных. Например, в позапрошлом сезоне их расходы составили 2,808 млрд руб., а у занявшего в финансовом рейтинге второе место «Зенита» (в рейтинге спортивном петербуржцы опередили ЦСКА, завоевав чемпионское звание) — 2,43 млрд руб. Но в новой классификации лидирует уже «Зенит». Команда за предыдущий сезон потратила 2,186 млрд руб. Расходы ЦСКА составили 2,142 млрд руб. Таким образом, за год траты армейцев снизились сразу на 666 млн руб.

Ключевой статьей, за счет которой ЦСКА удалось так сильно их сократить, стали зарплаты баскетболистов. В позапрошлом сезоне на них ушло 1,498 млрд руб., а содержание тренерского состава и технического персонала обошлось еще в 155 млн руб. Но тут стоит вспомнить, что в 2021 году состав ЦСКА формировался с прицелом на участие в Евролиге. Однако в 2022 году российские баскетбольные клубы были отстранены от еврокубков. После этого многие легионеры покинули Единую лигу ВТБ.

В условиях международной изоляции у армейцев в прошлом сезоне на зарплаты ушло только 868 млн руб. Тренеры и технический персонал обошлись еще в 182 млн руб. При этом ЦСКА умудрялся еще и экономить, так что бюджет он свел с профицитом, причем солидным, в 164 млн руб. (для сравнения: вся расходная часть бюджета саратовского «Автодора» едва превысила 199 млн руб.). Таким образом, кое в чем ЦСКА, не сумев вернуть себе чемпионское звание (в прошедшем первенстве он даже не попал в финал), все же оказался первым. У него самые высокие доходы — 2,307 млрд руб. против 2,203 млрд руб. у «Зенита». Не дотягиваются петербуржцы до армейцев и по расходам на зарплаты игроков, хотя оснащены команды были примерно на одном уровне. Но «Зенит» потратил на баскетболистов только 679 млн руб. (772 млн руб. в позапрошлом сезоне). Правда, тренерский штаб петербуржцам обходится гораздо дороже — почти в 300 млн руб. В этом нет ничего удивительного: специалисты уровня Хави Паскуаля, которого готовы видеть у себя ведущие клубы Европы, стоят дорого.

Примечательно, однако, что суммарные бюджеты УНИКСа и «Локомотива-Кубани», то есть чемпиона и финалиста прошлого сезона, вполне сопоставимы с бюджетом одного лишь ЦСКА, который уже два года подряд не выигрывает чемпионат. Казанцы потратили за сезон 1,201 млрд руб., краснодарцы — 1,366 млрд руб. При этом в содержание составов и УНИКС, и «Локомотив-Кубань» инвестировали относительно скромно, израсходовав 478 млн и 493 млн руб. соответственно. Так что по эффективности применения средств УНИКС и «Локомотив-Кубань», очевидно, обходят своих более обеспеченных конкурентов. Другое дело, что казанцы, краснодарцы и другие команды мало зарабатывают сами, практически полностью завися от своих спонсоров. Наибольший доход, который можно отнести к собственному заработку (поступления от билетной программы, призовые, продажа товаров с клубной символикой), получил ЦСКА — около 160 млн руб. У «Зенита» этот показатель около 138 млн руб., у УНИКСа — 44 млн руб., у «Локомотива-Кубани» — 53 млн руб. Руководство лиги уже не первый год говорит о том, что клубам пора научиться зарабатывать самим, но пока успехов в этом смысле немного. Зато именно Единая лига ВТБ — а свой бюджет она также раскрывает — чувствует себя неплохо. Доходы лиги составили 1,365 млрд руб., а расходы — только 884 млн руб. «Приятно, что бюджет Единой лиги серьезно увеличился, это больше, чем у большинства профессиональных клубов в России. Сравнимо с бюджетами УНИКСа и "Локомотива-Кубани", немного уступаем "Зениту" и ЦСКА,— заявил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.— Открытие бюджетов дисциплинирует клубы, только в баскетболе общественность может судить о реальном состоянии дел. Могу сказать, что в следующем сезоне бюджет "Зенита" будет больше, чем у ЦСКА. Разговор о том, что ЦСКА гегемон за счет бюджета, закончен».

Александр Петров