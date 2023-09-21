Балицкий ожидает обострения ситуации в районе Работино—Вербовое

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в своем Telegram-канале, что украинская армия завершает переброску подразделений в районе села Работино. После этого господин Балицкий ожидает обострения ситуации в районе села Вербовое. Оно находится к востоку от Работино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О начале боев за Вербовое накануне сообщала американская газета The New York Times. По ее данным, после завершения боев в селе Работино украинская армия выбрала его своей новой основной целью наступления и сейчас перебрасывает туда силы.

Также о наступлении сил ВСУ на этом участке сообщал экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который сейчас находится на фронте и возглавляет группу военных советников «Царские волки». 19 сентября он писал, что ВСУ пытаются «расширить плацдарм и избежать наших фланговых ударов в образовавшееся "вымя" в районе Работино и Вербовое».

Сегодня, 21 сентября, Минобороны сообщило, что за село Вербовое ведутся бои, в частности, в этом районе нанесен удар по аэромобильной бригаде ВСУ.

25 августа Евгений Балицкий заявил, что ВСУ достигли первого рубежа российских войск на Запорожском направлении. 6 сентября он сообщил об отходе российских войск из села Работино. Минобороны РФ после этого сообщило, что изменений в тактическом положении российских войск нет.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».