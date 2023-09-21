«Яндекс Браузер» переведет YouTube-трансляции с пяти европейских языков

В «Яндекс Браузере» появилась функция закадрового перевода с помощью нейросети для всех YouTube-каналов. Онлайн трансляции на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языках станут доступны пользователям видеохостинга с русским переводом.

«Презентации технологических новинок и игр, космические запуски, интервью со знаменитостями — все это пользователи теперь могут смотреть на русском, не дожидаясь завершения прямого эфира»,— сказано в пресс-релизе «Яндекса».

Новая функция «Яндекс Браузера» доступна в режиме бета-тестирования для любого устройства. Для того, чтобы воспользоваться закадровым переводом, нужно открыть на YouTube прямой эфир на одном из поддерживаемых языков и нажать на кнопку «Перевести трансляцию».

Закадровый перевод от «Яндекс Браузер» функционирует с помощью интегрированного в него генеративной нейросети нового поколения YandexGPT.

15 сентября компания заявила, что браузер научился генерировать субтитры на русском языке на любом сайте. Согласно исследованию «Яндекса», около 40% пользователей включают субтитры для удобства.

Видеосервис YouTube также тестирует функцию синхронного перевода видео. Дубляж перевода доступен на каналах отдельных авторов. Полностью функция начнет работать уже в 2024 году.

В сентябре 2021 года «Яндекс Браузер» запустил закадровый перевод видео с английского языка. В августе 2022 года «Яндекс Браузер» начал переводить прямые трансляции некоторых YouTube-каналов.

Дельгир Манджиева