В районе Ржевка-Пороховые построят новый детский сад за 648 млн рублей

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса по выбору подрядчика для строительства детского сада по адресу: Санкт-Петербург, Ржевка-Пороховые, квартал 11, корп. 31-35. Новое дошкольное учреждение на 220 мест за 648 млн рублей построит компания ООО «СМУ-8», сообщается на сайте госзакупок. При этом начальная цена контракта по этому конкурсу составляла 653 млн руб.

Согласно техзаданию, для детского сада необходимо будет построить 2-3-этажное Г-образное здание. Завершить все работы необходимо до 3 июня 2024 года.

ООО «СМУ-8» зарегистрировано в 2013 году в Уфе. За 2022 год, по данным базы СПАРК, выручка компании составила 858,2 млн рублей, а чистая прибыль — более 9 млн руб. В портфеле госзаказа значатся более 30 выигранных контрактов на общую сумму 3,4 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что еще один новый детский сад на 220 детей в ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга построила компания Setl Group.

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