В Петербурге построили седьмой детский сад в ЖК «Солнечный город»

В Красносельском районе Санкт-Петербурга построили детский сад с бассейном, рассчитанный на 220 детей, сообщили в компании Setl Group, возводившей здание.

Здание насчитывает три этажа. Первый отведен под ясли и бассейн размером 4 на 7 метров, медицинский кабинет и кухню. В втором этаже расположились спортивный и музыкальный залы и специальные классы для кружков. На третьем этаже будут заниматься старшие группы, там же находятся кабинеты администрации. Во дворе предусмотрены игровые и физкультурные площадки с навесами от солнца и дождя, а также метеоплощадка, на которой дети смогут изучать погодные явления.

В компании отметили, что учреждение стал седьмым в ЖК «Солнечный город». Восьмой сад будет сдан в следующем году.

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