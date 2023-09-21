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Коммерсантъ FM
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Дорожные камеры Москвы начали выписывать штрафы за непристегнутых пассажиров

Начиная с сегодня, 21 сентября, московские дорожные камеры с помощью нейросети фиксируют непристегнутый ремень безопасности у пассажиров, сообщил дептранс. Согласно ст. 12.6 КоАП РФ, за нарушение грозит штраф в размере 1 тыс. руб.

Руководитель дептранса Максим Ликсутов отметил, что в Москве установили 206 камер с нейросетью, отслеживающие, пристегнут ли ремень безопасности у пассажиров. Штраф получит собственник автомобиля — 1 тыс. руб.

Господин Лискутов заверил, что сотрудники центра организации дорожного движения будут рассматривать каждый случай, а «любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта».

В департаменте транспорта отметили, что ранее в Москве уже установили 500 камер с искусственным интеллектом. Они фиксируют непристегнутый ремень у водителя.

3 августа около 500 дорожных камер Москвы начали фиксировать езду на мотоцикле без шлема. По данным дептранса, технология фиксации езды на мотоцикле без шлема тестировалась с 2021 года, однако в этот период штрафы не назначались.

О работе камер читайте в материале «Московские камеры еще послужат».

Александра Горошилова

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