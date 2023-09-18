Московские камеры еще послужат

Столичные власти проводят независимую оценку технического состояния и рыночной стоимости дорожных камер, давно демонтированных с улично-дорожной сети. Речь идет примерно о 800 комплексах. Их выставят на аукционы и продадут, а деньги пойдут в городской бюджет. Эксперты полагают, что у потенциальных покупателей из-за санкций могут возникнуть проблемы с запчастями к устаревшим моделям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столица рассчитывает заработать на дорожных камерах и после прекращения их работы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Столица рассчитывает заработать на дорожных камерах и после прекращения их работы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Столичная Дирекция транспортных закупок проводит тендер на 2,9 млн руб. по проведению «независимой экспертизы технического состояния и оценке рыночной стоимости стационарных комплексов фотовидеофиксации». Речь идет о демонтированных с городских улиц и неэксплуатирующихся камерах, пояснили “Ъ” в московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Судя по техзаданию к тендеру, оценке подлежат 764 комплекса типа «Автоураган-ВС», «Автоураган-ВСМ2», «Стрелка СТ», «Стрелка СТ-П», а также 156 муляжей (выглядят как настоящие камеры, но не фиксируют нарушения).

«ЦОДД использует стационарные комплексы фотовидеофиксации с 2012 года,— рассказали в центре.— Оборудование планомерно обновлялось, и на сегодняшний день в нашем распоряжении есть камеры, которые больше не используются. Планируем провести независимую экспертизу, чтобы оценить техническое состояние этих комплексов и их рыночную стоимость. После этого камеры можно будет продать на аукционе в соответствии с требованиями законодательства. Вырученные средства вернутся в бюджет города».

До 2016 года ЦОДД приобретал приборы в собственность, затем перешел с поставщиками на арендные отношения. Сейчас в Москве более 3,8 тыс. камер фиксации нарушений, в том числе модели «Стрелка плюс». Этого количества достаточно для города, говорил в интервью “Ъ” в конце 2022 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. «Как только мы видим, что камера выполнила свою задачу, проблема с аварийностью ушла, мы не покупаем новую, а перевешиваем на новое место или новую выделенную полосу,— рассказывал господин Ликсутов.— Считаем, сегодня в Москве достаточно камер, чтобы контролировать безопасность движения по всему городу».

«Это списанное оборудование никто не купит, даже в беднейших регионах,— дал прогноз представитель компании "Технологии распознавания" (производитель дорожных камер) Сергей Кусов.— Во-первых, оно выработало свой ресурс и устарело как технически, так и программно. Во-вторых, сами производители его уже не поддерживают. Ну куда такое добро? Только в металлолом». Эксперт считает, что город освобождает места под новый контракт на новые, более совершенные комплексы.

Рыночный интерес к продаваемым приборам зависит от остаточной цены и их функционала, не согласен эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман. «Старые комплексы практически только на нарушения скорости работали,— поясняет он.— Если Москва продаст их недорого, то для фиксации этого вида нарушений они еще могут поработать. Если пройдут поверку».

Предельного срока службы у комплексов фотовидеофиксации нет, при грамотной эксплуатации и при должном техобслуживании работоспособность комплексов может быть долгой, пояснили “Ъ” в ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов камер). Однако приборы, выпущенные восемь—десять лет назад, для применения на столичных дорогах уже морально устарели, считают в организации: в Москве нужно фиксировать несколько десятков составов нарушений и контролировать многополосные дороги. До проведения экспертизы говорить о целесообразности применения старых камер в регионах рано, считают в ОКО: из-за санкций комплектующие для этих приборов могут быть недоступны, а значит, могут быть проблемы с ремонтом и эксплуатацией. «Для обеспечения безопасности целесообразнее обновлять парк комплексов фотовидеофиксации в соответствии с потребностями каждого конкретного субъекта»,— считают в ассоциации.

Спрос на старые камеры вряд ли будет высоким, считает источник “Ъ” на рынке фотовидеофиксации. «Регионы, у которых совсем нет денег на камеры, встречаются редко. Тем более что системы фотофиксации активно разворачиваются, в том числе за счет средств нацпроекта "Безопасные качественные дороги",— пояснил собеседник “Ъ”.— Большая часть субъектов внимательно относится к закупаемому оборудованию и функционалу. Многие хотят, чтобы камеры фиксировали непристегнутый ремень, разговор по телефону и другие составы правонарушений. Интерес к старым камерам был бы выше, если бы Москва предложила оборудование в регионы бесплатно».

Иван Буранов