Парламентская оппозиция Армении собрала комитет по импичменту Пашиняну

На митинге у здания правительства Армении в Ереване представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что парламентская оппозиция создала комитет, который будет координировать действия по отстранению премьер-министра страны Никола Пашиняна от власти.

«Вчера почти все оппозиционные партии провели многочасовые обсуждения, в результате чего сформирована "дорожная карта" по выходу из сложившейся ситуации»,— сказал господин Сагателян. «Мы разработали программу действий, конечная цель которой — отстранение от власти действующего режима»,— добавил он.

Вчера, 19 сентября, азербайджанские власти начали «антитеррористическую операцию» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. В тот же день у здания правительства в Ереване прошли массовые протесты, в результате которых были госпитализированы несколько человек, в том числе полицейские. Демонстранты скандировали: «Никол — предатель!» Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел о призывах к свержению конституционного строя республики.

Сегодня, 20 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило о договоренности приостановить военные действия, власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, армянская сторона не участвовала в обсуждении соглашения. Текст был подготовлен при посредничестве российских миротворцев. По словам омбудсмена Армении Анаит Манасян, в ходе боевых действий 32 человека погибли, свыше 200 получили ранения.

Никол Пашинян впервые был избран на должность премьер-министра Армении 8 мая 2018 года. 2 августа 2021 года президент Армении Ваагн Хачатурян вновь подписал указ о назначении господина Пашиняна премьер-министром. Тогда на выборах главным соперником Никола Пашиняна был экс-президент Армении Роберт Кочарян, создавший блок «Армения» вместе с главами партий «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения» Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном.

Полина Мотызлевская