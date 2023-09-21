Малик Гайсин обжалует взыскание в казну акций фармкомпании и банка

Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу уральского бизнесмена Малика Гайсина на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о взыскании в казну государства активов ОАО "Уралбиофарм" и банка "Вятич". Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Жалоба была подана 20 сентября. По данным райсуда, апелляционные жалобы будут приниматься до пятницы, 21 сентября. По их предварительным данным, апелляции будут рассматриваться в октябре. В облсуде «Ъ-Урал» ответили, что материалы к ним еще не поступили.

Напомним, в августе Ленинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства активов Малика Гайсина — акций ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич», а также долей в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». По мнению надзорного органа, он стал их владельцем незаконно — будучи депутатом Госдумы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов.

ОАО «Уралбиофарм» — завод в Екатеринбурге. Выпускать продукцию начал в 1930 году. Специализируется на выпуске лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Генеральным директором с 2010 года являлся Малик Гайсин. Акционерный коммерческий банк «Вятич» был создан в 1994 году. Зарегистрирован в Рязани. Согласно официальному сайту, созданная филиальная сеть позволяет обслуживать клиентов в Москве, Чувашии, Владимирской, Свердловской, Рязанской областях. Клиентами банка были предприятия, подконтрольные Малику Гайсину.

Сейчас Малик Гайсин находится под следствием по обвинению в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. Следствие считает, что господин Гайсин, будучи главой завода «Исеть», выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. В рамках расследования Малика Гайсина отстранили от управления заводом и стали выплачивать ему прожиточный минимум в размере 15,6 тыс. руб. В конце марта суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества «Исети».

Полина Хабарова

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