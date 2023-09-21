Банки и брокеров из 30 стран допустят к валютным торгам в России

Правительство России утвердило перечень стран, чьим банкам разрешено торговать на российском валютном рынке. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь банки и брокеры из дружественных и нейтральных стран допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов.

К таким странам относятся Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика. Всего в утвержденном перечне 30 стран.

Постановление подготовлено для реализации новых норм закона «Об организованных торгах», принятых в июле 2023 года. Документ еще не опубликован.