Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Тегеран на встречу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана. Перед началом встречи он предложил начальнику Генштаба ВС Ирана обсудить актуальные вопросы военного сотрудничества двух стран.
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«Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа,— это Карабах»,— сказал российский министр (цитата по ТАСС).
Господин Шойгу добавил, что во время его визита в Иран предстоит обсудить вопросы образования, обмен опытом и делегациями, а также совместные военно-морские учения. Встречу с начальником Генштаба он назвал «очередным шагом к укреплению стратегического партнерства России и Ирана».
Ранее агентство Tasnim сообщало, что на встречу с Шойгу приедут министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштиани и другие представители ВС страны.