Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Тегеран на встречу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана. Перед началом встречи он предложил начальнику Генштаба ВС Ирана обсудить актуальные вопросы военного сотрудничества двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа,— это Карабах»,— сказал российский министр (цитата по ТАСС).

Господин Шойгу добавил, что во время его визита в Иран предстоит обсудить вопросы образования, обмен опытом и делегациями, а также совместные военно-морские учения. Встречу с начальником Генштаба он назвал «очередным шагом к укреплению стратегического партнерства России и Ирана».

Ранее агентство Tasnim сообщало, что на встречу с Шойгу приедут министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштиани и другие представители ВС страны.

Петр Бузлаев