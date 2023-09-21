Под завалами дома в Балашихе обнаружены тела женщины и ребенка

Спасатели обнаружили тела женщины и ребенка под завалами дома в Балашихе Московской области, где 20 сентября взорвался газ, сообщили в МЧС. Число погибших в результате взрыва увеличилось до семи, включая двоих спасателей. Еще 13 человек пострадали.

«На месте проведения поисковых работ в Балашихе найдены погибшими мама с дочкой. Именно их голоса слышали спасатели, которые сами пострадали под конструкциями дома при повторном обрушении»,— сообщила пресс-служба МЧС.

В результате взрыва в доме на Октябрьской улице обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах, было повреждено не менее десяти квартир. При повторном обрушении под завалами оказались шестеро сотрудников МЧС, из них двое погибли. СКР возбудил дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Газа хватило на три этажа».

Лусине Баласян