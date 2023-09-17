Старые от новых

На этой неделе новые субъекты РФ определятся с ключевыми кадровыми назначениями. Помимо официального утверждения губернаторами нынешних врио, как ожидается, будут назначены спикеры региональных парламентов и представители территорий в Совете федерации. Одним из сенаторов может стать экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, которого, по словам источников “Ъ”, вероятно, делегирует в верхнюю палату глава Запорожской области Евгений Балицкий. Также статус сенатора от заксобрания Херсонской области, скорее всего, получит нынешний депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, чье заявление о досрочном сложении полномочий нижняя палата рассмотрит уже во вторник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Рогозин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Рогозин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам осведомленного источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, 21 сентября новоизбранные парламенты Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей проведут первые заседания, на которых могут быть рассмотрены вопросы о наделении полномочиями глав четырех регионов (все губернаторы будут переназначены и избавятся от приставки «врио»), а также о назначении спикеров заксобраний и сенаторов. Другой собеседник “Ъ” говорит, что заседания пройдут в 20-х числах сентября, но факт рассмотрения на них всего пакета кадровых вопросов не подтверждает.

По словам источника “Ъ” в администрации президента РФ и собеседника “Ъ”, близкого к руководству Запорожской области, представителем запорожского губернатора Евгения Балицкого в Совфеде может стать экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Его возможное назначение на работу, связанную с новыми регионами, обсуждалось достаточно давно. Так, некоторые СМИ сообщали, что политик рассматривался на должность полпреда нового федерального округа, который должен был объединить присоединенные осенью 2022 года субъекты, однако такой округ пока так и не был создан. С осени 2022 года Дмитрий Рогозин, по его словам, много времени проводит в зоне спецоперации в качестве руководителя группы военных советников «Царские волки».

Комментарий господина Рогозина “Ъ” получить не удалось. Источник в его окружении попытался передать ему запрос “Ъ”, но политик, по словам собеседника “Ъ”, оказался «вне зоны доступа»: «А это значит, что, скорее всего, он сейчас на фронте».

Напомним, что политическую карьеру Дмитрий Рогозин начал еще в конце 1980-х годов, успев поработать в Комитете молодежных организаций СССР.

В 1997 году был впервые избран в Госдуму по одномандатному округу в Воронежской области, переизбирался на новый срок в 1999 и 2003 годах, руководил думским комитетом по международным делам. Осенью 2003-го господин Рогозин стал сопредседателем нового избирательного блока «Родина», а затем возглавил и созданную на его основе одноименную партию. В 2008 году депутат Рогозин перешел на работу в исполнительную власть: до 2011 года он занимал пост постпреда РФ при НАТО, а с декабря 2011 по май 2018 года — должность зампреда правительства РФ, курировавшего оборонную промышленность. Наконец, в 2018 году Дмитрий Рогозин был назначен гендиректором госкорпорации «Роскосмос» и занимал этот пост до июля 2022 года.

На остальные руководящие должности в новых регионах претендуют в основном не столь известные на федеральном уровне политики.

Так, спикером Народного совета (НС) ДНР, по данным двух источников “Ъ”, может стать заместитель секретаря донецкого отделения «Единой России» (ЕР), глава центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» и соратник врио главы ДНР Дениса Пушилина Алексей Муратов. Правда, собеседник “Ъ” в руководстве региона оговаривается, что пока это не окончательное решение: по его словам, кандидатура на пост спикера НС — это «реальная проблема».

45-летний господин Муратов — уроженец Курской области, бывший депутат гордумы Курчатова от ЕР. В 2012 году стал одним из активистов возрожденной финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, в 2013-м был задержан в Индии по подозрению в мошенничестве. В 2014 году вместе с Андреем Крамаром называл себя «официальным представителем ДНР в РФ». Позже фигурировал в СМИ как криптоинвестор и основатель валюты PRIZM. Господин Крамар сейчас возглавляет донецкую ячейку ЛДПР и тоже избран депутатом НС ДНР.

Пока еще действующий спикер донецкого парламента Владимир Бидевка проиграл праймериз ЕР и в сентябрьских выборах не участвовал. Не баллотировался в НС и нынешний сенатор от законодательной власти ДНР Александр Ананченко. Кто займет его место, пока неизвестно. А вот представитель главы ДНР в Совфеде, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова, по предварительным данным, сохранит место в верхней палате.

Спикером НС ЛНР останется нынешний его председатель, секретарь луганской ячейки ЕР Денис Мирошниченко, утверждает источник “Ъ” в руководстве республики. Также свои посты, вероятнее всего, сохранят действующие сенаторы Ольга Бас (от заксобрания) и Дарья Лантратова (от главы республики).

Спикером заксобрания Запорожской области, по данным источника “Ъ” в руководстве региона, может быть назначен председатель областного суда Роман Батршин. 46-летний уроженец Энгельса (Саратовская область) начинал карьеру следователем прокуратуры в Чите, в 2006 году устроился в Промышленный райсуд Смоленска, а в 2013-м получил должность заместителя председателя Смоленского облсуда. В 2018 году претендовал на руководство Саратовским облсудом, однако Высшая квалификационная коллегия судей отклонила его кандидатуру. В 2019-м господин Батршин был рекомендован коллегией во Второй кассационный суд, но назначения не получил.

Впрочем, источник “Ъ” оговаривается, что и это кадровое решение тоже пока не является окончательным. Другой собеседник “Ъ” называет среди возможных кандидатов в запорожские спикеры советника руководителя исполкома «Народного фронта» Владимира Рогова. При этом нынешний сенатор от главы Запорожья Константин Ворона, чье место может занять Дмитрий Рогозин, вероятнее всего, останется в Совфеде, но уже в качестве представителя заксобрания.

Сенатором от исполнительной власти Херсонской области, по данным источников “Ъ”, останется Константин Басюк, а вот представителем областного парламента в верхней палате может стать депутат Госдумы Игорь Кастюкевич (ЕР). Он пришел в большую политику в 2017 году, возглавив «Молодежку ОНФ», а в 2011–2020 годах параллельно занимал пост исполнительного директора Национального совета айкидо России, председателем президиума которого являлся нынешний первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Источники “Ъ” считают господина Кастюкевича человеком, который пользуется доверием господина Кириенко. В 2021 году он избрался в Госдуму по списку ЕР, курировал в партии Херсонскую область, а на выборах-2023 был вторым номером списка ЕР по этому региону.

В пятницу Игорь Кастюкевич подал заявление о сложении депутатских полномочий. В своем Telegram-канале он пояснил, что «остается работать» на Херсонщине, но не уточнил, в каком качестве. На звонки “Ъ” парламентарий не ответил. Ранее «Ведомости» сообщали, что господин Кастюкевич может возглавить Херсонскую облдуму. По данным собеседников “Ъ”, в таком случае вместо него на пост сенатора может претендовать директор Новокаховского хлебозавода Елена Дмитрук, занимавшая на выборах-2023 в списке ЕР третью строчку.

Андрей Винокуров, Андрей Прах