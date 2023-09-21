Нужен нам берег турецкий

В четверг в Москве стартует Суперкубок Единой лиги ВТБ, являющийся открытием нового баскетбольного сезона в России. Турнир получился весьма представительным. Помимо шести сильнейших команд первенства Единой лиги ВТБ прошлого сезона в нем примут участие бесспорный гранд Евролиги «Фенербахче» и другой сильный клуб из Турции «Бешикташ». Учитывая, что российский спорт уже полтора года остается в изоляции, приезд в Москву команд такого уровня сам по себе является событием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В четверг в Москве стартует Суперкубок Единой лиги ВТБ. История турнира уходит корнями еще в Кубок Гомельского, проводившийся с переменным успехом с 90-х годов прошлого века (собственно, и трофей, за который соревнуются участники Суперкубка, назван по имени легендарного тренера Александра Гомельского), но по-настоящему высокий статус он приобрел только три года назад, когда был включен в расписание Единой лиги ВТБ в виде официального предсезонного соревнования (очередное первенство лиги стартует 30 сентября).

Несмотря на очевидные препятствия, вызванные фактической изоляцией российского спорта после начала событий на Украине, Единой лиге ВТБ удается собирать вполне представительный и, что важно, международный без каких-либо оговорок состав участников кубка. В прошлом сезоне в нем приняли участие сербские «Партизан» и «Мега». В этом уровень зарубежного участия стал даже выше. Лиге удалось договориться о приезде в Москву одного из грандов Евролиги «Фенербахче», а также еще одного крепкого турецкого клуба «Бешикташ».

Для европейского баскетбола «Фенербахче» — один из ключевых элементов. Команда обладает лицензией А на выступление в Евролиге, то есть входит в число учредителей турнира. Пик успехов стамбульцев пришелся на вторую половину прошлого десятилетия. В 2017 году они стали чемпионами Евролиги, а в 2016-м и 2018-м выходили в финал. В предыдущем розыгрыше главного баскетбольного еврокубка «Фенербахче» дошел до play-off турнира, правда, не сумел пробиться в «Финал четырех». Именно в «Фенербахче» в 2022 году перебрался главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, покинувший армейский клуб после восьми лет работы в нем (за это время греческий специалист выиграл с ним все первенства Единой лиги ВТБ и дважды брал титул в Евролиге). Что касается «Бешикташа», то реально громких побед на его счету вроде бы нет. Дважды (последний раз в 2012 году) «Бешикташ» становился чемпионом Турции, участвовал в Евролиге, стабильно выступал в Кубке Европы. Однако это не мешает команде оставаться сложным противником для любого соперника.

Российское участие в турнире обеспечивают шесть сильнейших команд прошлого сезона: УНИКС (чемпион лиги), «Локомотив-Кубань» (финалист турнира), ЦСКА, «Зенит», «Нижний Новгород» и МБА. Формат у состязания в этот раз простейший. Не будет никакого разделения на группы, а сразу же начнется игра на выбывание. В первый день турнира сыграют пары МБА—«Фенербахче» и «Локомотив-Кубань»—ЦСКА, на следующий — УНИКС—«Нижний Новгород» и «Зенит»—«Бешикташ».

Как видно по расписанию, уже в первом круге случится своего рода повторение полуфинала play-off Единой лиги прошлого сезона. Того самого, в котором «Локомотив-Кубань» не пустил в финал ЦСКА, вынудив армейцев уже второй год подряд остаться без привычного для них золота. В другой половине сетки весьма вероятно повторение прошлогоднего же полуфинального пересечения УНИКСа и «Зенита».

Александр Петров