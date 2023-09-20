Азербайджан выразил соболезнования в связи с гибелью миротворцев РФ в Карабахе

Минобороны Азербайджана опубликовало пресс-релиз, в котором выразило соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В сообщении отмечается, что сейчас расследованием инцидента занимаются следственные органы Азербайджана и России.

«Выражаем глубочайшие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и родственникам погибших военнослужащих и просим проявить терпение»,— говорится в пресс-релизе азербайджанского оборонного ведомства.

В Минобороны Азербайджана уточнили, что под обстрел попал автомобиль УАЗ «Патриот», принадлежавший миротворческому контингенту РФ. Максимальное количество мест в машине в большинстве комплектаций — пять.

Ранее сегодня, 20 сентября, Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами, возвращавшийся с наблюдательного пункта Джанятаг, был обстрелян из стрелкового оружия. Находившиеся в машине военные погибли, их число не уточняется. Позднее Минобороны сообщило, что 19 сентября также был обстрелян БТР миротворцев, который сопровождал мирных жителей. Машина повреждена, пострадавших нет.

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян заявил, что в результате военных действий 200 человек погибли, более 400 получили ранения. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий российские миротворцы эвакуировали в расположение российского контингента 3154 мирных жителя, в том числе 1428 детей.

Сегодня, 20 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило о договоренности приостановить военные действия, власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, армянская сторона не участвовала в обсуждении соглашения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сегодняшнем обращении к гражданам заявил, что все поставленные задачи «операции» в Нагорном Карабахе были выполнены за сутки и страна восстановила свой суверенитет.

Подробнее о первом дне «операции» Баку в Карабахе — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».