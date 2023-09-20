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Азербайджан выразил соболезнования в связи с гибелью миротворцев РФ в Карабахе

Минобороны Азербайджана опубликовало пресс-релиз, в котором выразило соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В сообщении отмечается, что сейчас расследованием инцидента занимаются следственные органы Азербайджана и России.

«Выражаем глубочайшие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и родственникам погибших военнослужащих и просим проявить терпение»,— говорится в пресс-релизе азербайджанского оборонного ведомства.

В Минобороны Азербайджана уточнили, что под обстрел попал автомобиль УАЗ «Патриот», принадлежавший миротворческому контингенту РФ. Максимальное количество мест в машине в большинстве комплектаций — пять.

Ранее сегодня, 20 сентября, Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами, возвращавшийся с наблюдательного пункта Джанятаг, был обстрелян из стрелкового оружия. Находившиеся в машине военные погибли, их число не уточняется. Позднее Минобороны сообщило, что 19 сентября также был обстрелян БТР миротворцев, который сопровождал мирных жителей. Машина повреждена, пострадавших нет.

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян заявил, что в результате военных действий 200 человек погибли, более 400 получили ранения. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий российские миротворцы эвакуировали в расположение российского контингента 3154 мирных жителя, в том числе 1428 детей.

Сегодня, 20 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило о договоренности приостановить военные действия, власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, армянская сторона не участвовала в обсуждении соглашения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сегодняшнем обращении к гражданам заявил, что все поставленные задачи «операции» в Нагорном Карабахе были выполнены за сутки и страна восстановила свой суверенитет.

Подробнее о первом дне «операции» Баку в Карабахе — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Фотогалерея

«Антитеррористическая операция» Азербайджана в Карабахе — фотогалерея

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19 сентября в 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», а также выдворения армянских вооруженных сил &lt;br>На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

19 сентября в 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», а также выдворения армянских вооруженных сил
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции &lt;br>На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек &lt;br>На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута &lt;br>На фото: последствия обстрела Степанакерта

Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах &lt;br>На фото: последствия обстрела Степанакерта

Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия &lt;br> На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры

В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе

Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном

Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе

Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли

Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе&lt;br> На фото: митинг в Ереване

Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе
На фото: митинг в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет&lt;br> На фото: митинг у правительства Армении

МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет
На фото: митинг у правительства Армении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству

Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга в Ереване и силовики

Участники митинга в Ереване и силовики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства

Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку &lt;br> На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище

20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку
На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище

Фото: AP / Siranush Sargsyan

После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе &lt;br> На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище

После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе
На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР&lt;br> На фото: эвакуация людей из Степанакерта

Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР
На фото: эвакуация людей из Степанакерта

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Российские миротворцы эвакуируют местных жителей из Нагорного Карабаха

Российские миротворцы эвакуируют местных жителей из Нагорного Карабаха

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Протестующие в Ереване перекрыли одну из дорог в центре города

Протестующие в Ереване перекрыли одну из дорог в центре города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Еревана начали собираться у здания правительства после заявлений о договоренностях в Нагорном Карабахе

Жители Еревана начали собираться у здания правительства после заявлений о договоренностях в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Митингующие требуют признать независимость Нагорного Карабаха

Митингующие требуют признать независимость Нагорного Карабаха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники акции и оцепление у здания правительства в Ереване

Участники акции и оцепление у здания правительства в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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19 сентября в 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», а также выдворения армянских вооруженных сил
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе
На фото: митинг в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет
На фото: митинг у правительства Армении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга в Ереване и силовики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку
На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище

Фото: AP / Siranush Sargsyan

После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе
На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР
На фото: эвакуация людей из Степанакерта

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Российские миротворцы эвакуируют местных жителей из Нагорного Карабаха

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Протестующие в Ереване перекрыли одну из дорог в центре города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Еревана начали собираться у здания правительства после заявлений о договоренностях в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Митингующие требуют признать независимость Нагорного Карабаха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники акции и оцепление у здания правительства в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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