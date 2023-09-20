В Ереване прошел митинг с требованием отставки премьера Пашиняна

В Ереване вечером 20 сентября несколько тысяч человек вышли на площадь перед зданием правительства страны. Они выкрикивали лозунги с требованием отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации в Нагорном Карабахе, где армия Азербайджана 19–20 сентября провела военную операцию, по итогам которой президент страны Ильхам Алиев объявил о «восстановлении суверенитета».

Как сообщает News.am, протестующие забрасывали полицейских, оцепивших здание правительства, камнями, бутылками и яйцами. «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в Ереване передает, что в ходе столкновений протестующих с правоохранителями пострадал как минимум один боец спецназа — у него перебинтована голова. По данным агентства, на митинге задержаны девять человек.

Вчера, 19 сентября, власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. К вечеру у здания правительства в Ереване собрались протестующие. Минздрав Армении сообщал, что в результате стычек протестующих с полицейскими пострадали 34 человека: 16 из них — полицейские, 18 — гражданские. Следственный комитет Армении сообщал о возбуждении уголовных дел в отношении троих протестующих по делу о призывах к свержению конституционного строя.

Подробнее — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Полина Мотызлевская