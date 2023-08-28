Матч «Сочи» — «Спартак» могут перенести из-за испорченного жарой газона на «Фиште»

Футбольный матч «Сочи» — «Спартак» могут перенести из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Фишт», сообщили в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Окончательное решение будет принято 6 сентября, после контроля качества футбольного поля.

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«Из-за аномально высоких температур в дневные и вечерние часы в Сочи на протяжении августа качественные характеристики поля стадиона "Фишт" ухудшились. Футбольный клуб "Сочи" продолжает проводить комплексные агротехнические мероприятия по восстановлению покрытия»,— говорится в заявлении РПЛ.

Ранее руководитель стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов объяснил «РИА Новости» проблемы с газоном. По его словам, в России отсутствовал опыт укладки полей в субтропическом климате. В августе почва прогревается до плюс 30 градусов, что не дает корневой системе стабилизироваться. Он также исключил замену газона стадиона на искусственный

Встреча «Сочи» и «Спартака» должна состояться 16 сентября в рамках 8-го тура РПЛ.

Наталья Решетняк

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