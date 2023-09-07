РФС утвердил обмен турами между «Сочи» и «Спартаком»

Бюро исполкома РФС утвердило обмен турами между футбольными командами «Сочи» и «Спартак». Как сообщает пресс-служба РФС, решение было принято на заседании бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Игру восьмого тура РПЛ перенесли из Сочи в Москву из-за плохого состояния поля на стадионе «Фишт». Московская команда отправится в Сочи в апреле 2024 года в матче 24 тура Чемпионата России.

В конце августа в РПЛ сообщили о возможном переносе матчей из-за плохого состояния газона на стадионе «Фишт». Из-за аномально высоких температур в Сочи в августе качественные характеристики поля ухудшились.

Татьяна Ручкина

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