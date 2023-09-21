Лифтам добавят денег

По итогам этого года власти регионов в рамках капремонта жилья закупят до 20 тыс. новых лифтов, которые должны прийти на смену тем, чей срок эксплуатации достиг 25 лет, прогнозируют в отраслевом объединении. Это вдвое больше, чем в прошлом году, когда заметно сократились объемы финансирования программы обновления оборудования. Но даже такими темпами заменить устаревшую технику в многоквартирных домах не получится, предупреждают участники рынка: к 2025 году необходимо заменить свыше 100 тыс. лифтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В 2023 году региональные власти по программе капремонта жилья закупят до 20 тыс. новых лифтов для замены тех, что уже прослужили более 25 лет, говорится в отчете Российского лифтового объединения (РЛО). Это вдвое больше, чем годом ранее. В 2020 году было закуплено 15,8 тыс. единиц такого оборудования, в 2021 году — 18,4 тыс., уточнили в объединении.

По подсчетам РЛО, уже в январе—августе 2023 года власти регионов закупили на аукционах почти 15 тыс. лифтов на 57,6 млрд руб. Больше всего — 3,9 тыс. единиц оборудования на 17,5 млрд руб.— приобрела Москва, далее следует Нижегородская область (2,4 тыс. на 8,7 млрд руб.), Петербург (1,1 тыс. на 6,7 млрд руб.) и Подмосковье (1 тыс. на 4,9 млрд руб.).

Исходно по итогам этого года планировалось снижение объемов закупок из-за снижения финансирования, которое началось еще в 2022 году, отмечает руководитель проектов «НЭО Центра» Александр Буслаев. В этом году ситуация с финансированием несколько улучшилась, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, добавляя, что это должно привести к росту объему закупок.

На текущее увеличение могли также повлиять программы рассрочки оплаты поставок лифтов в рамках капремонта жилья, считают в Щербинском лифтостроительном заводе (ЩЛЗ; входит в «Дом.РФ»), указывая, что пилотный проект был реализован в начале 2023 года в Нижегородской области. Некоторые регионы стали получать финансовую поддержку от Фонда развития территорий на закупку лифтов, другие — применяют в том числе факторинг, добавляет гендиректор METEOR Lift Игорь Майоров.

Восстановление закупок лифтов отразилось и на производстве такого оборудования. По данным Росстата, в январе—июле 2023 года в стране производство выросло на 23,8% год к году, до 14,5 тыс. единиц. После ухода с российского рынка зарубежных поставщиков оборудования локальные компании заняли освободившуюся нишу, отмечают в АО «Московское электрооборудование и лифты» (входит в ГК ПИК).

Тем не менее лифтовые заводы в России все еще недозагружены, говорит гендиректор РЛО Петр Харламов. По его словам, застройщики пока не готовы применять исключительно российскую продукцию. С европейских рынков девелоперы переориентировались преимущественно на азиатские рынки, отмечает владелец ГК «Да! Девелопмент» Денис Грось. При этом, добавляет он, цена китайского оборудования на 20–30% ниже, хотя надежность и безопасность не уступают европейской технике.

Несмотря на рост закупок лифтов властями регионов, успеть заменить все оборудование, срок службы которого истекает к 2025 году, не удастся, предупреждает Петр Харламов. По оценке депутата Госдумы Владимира Кошелева, 107,5 тыс. единиц со сроком эксплуатации больше 25 лет требуют замены до середины февраля 2025 года. При текущих темпах закупок это невыполнимая задача, соглашается Александр Буслаев.

Для этого необходимо ежегодно менять 30 тыс. единиц оборудования, подсчитал господин Харламов. Кроме того, по его мнению, необходимо продлить действие техрегламента, определяющего срок службы устаревших лифтов до 2027–2030 годов. «Это неизбежно, хотя число поломок растет»,— считает Михаил Бурмистров.

Петр Харламов прогнозирует, что в 2024 году власти регионов закупят 22 тыс. лифтов на замену, а для нового строительства девелоперы приобретут еще 22–24 тыс. единиц оборудования. В ЩЛЗ ожидают, что в следующем году спрос со стороны застройщиков на лифты вырастет для объектов, которые будут достроены в 2025 году.

Дарья Андрианова