Лифты следуют со всеми остановками

Бюджетный дефицит вынуждает власти регионов приобретать новые лифты в рамках программы капитального ремонта жилья в рассрочку, чего раньше практически не было. В итоге с начала текущего года объем госзакупок такого оборудования в целом по стране вырос более чем втрое. Но и это стало возможным за счет всего нескольких регионов, в то время как у большинства субъектов РФ на эти цели не хватает средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

С января по середину марта 2023 года региональные власти в рамках программы капремонта жилых домов приобрели для замены устаревшего оборудования 4,8 тыс. лифтов на общую сумму 17,1 млрд руб., что в 3,6 раза больше год к году, следует из подсчетов ассоциации «Российское лифтовое объединение» (РЛО). Замене подлежат лифты, чей срок эксплуатации превысил 25 лет. В то же время текущий показатель пока не достиг значений января—марта 2021 года, когда было закуплено 5,5 тыс. лифтов на 13,4 млрд руб.

Впрочем, в разрезе регионов закупки новых лифтов происходят неравномерно. Так, с начала этого года на долю Нижегородской области пришлась почти половина в общем объеме закупок, или 2,3 тыс. лифтов, в то время как год назад власти региона не приобрели ни одного лифта, отмечает гендиректор РЛО Петр Харламов. По его подсчетам, доля Татарстана составила 17%, или 824 единицы оборудования, что в 3,7 раза больше год к году.

Закупки остальных регионов остаются незначительными. Причина — в сокращении финансирования региональными и муниципальными властями программ капремонта жилья в целом и закупок новых лифтов в частности, считают опрошенные “Ъ” участники рынка. К этому добавилась проблема с ростом цен на новые лифты. С начала 2022 года из-за сложностей с поставками комплектующих из-за рубежа стоимость производства лифтового оборудования выросла в среднем на 30–40%, поясняет гендиректор завода «Московское электрооборудование и лифты» (МЭЛ; входит в ГК ПИК) Руслан Родиков. В фонде капремонта Нижегородской области подтверждают, что замена лифтов наиболее капиталоемкая часть, поэтому эти работы финансируются областным бюджетом.

Между тем регионам, нарастившим закупки новых лифтов, удалось это сделать за счет рассрочки их оплаты. Та же Нижегородская область в начале этого года договорилась об этом с Щербинским лифтостроительным заводом (ЩЛЗ; входит в «Дом.РФ»), говорит господин Харламов. До кризиса, уточняет он, такой механизм взаиморасчетов на рынке лифтов почти не применялся. Сейчас рассрочка также активно используется в других отраслях, например, при производстве железнодорожного транспорта, что помогает производителям загрузить мощности, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Сегодня мощности МЭЛ загружены полностью, подтверждает Руслан Родиков, но при этом 40% производимого оборудования поставляется ГК ПИК, остальной объем — другим застройщикам. В ЩЛЗ сообщили “Ъ”, что в первом квартале 2023 года объем контрактов на поставку вырос как раз за счет программ капитального ремонта. Гендиректор METEOR Lift (бывший Otis) Игорь Майоров говорит, что компания постепенно восстанавливает объемы производства, но уже сейчас он прогнозирует рост доли госзаказа на 20%.

Петр Харламов считает, что в этом году за счет использования рассрочки объемы закупок лифтового оборудования региональными властями восстановятся к уровню 2021 года. В ЩЛЗ сообщили, что «Дом.РФ» ведет переговоры с субъектами РФ о дальнейшей рассрочке платежей на закупки оборудования в рамках программы капремонта жилья.

Однако это едва ли позволит заменить все устаревшие лифты. Сегодня каждый пятый лифт в России превысил допустимый срок эксплуатации в 25 лет и подлежит замене, говорит Игорь Майоров. По данным комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, по всей стране до 2025 года необходимо обновить около 100 тыс. лифтов.

Из-за недостатка средств властями регионов пока запланированы закупки только половины этого объема, напоминает эксперт «НЭО Центра» Сергей Нецветаев. По его словам, вопрос дополнительной финансовой поддержки со стороны федеральной казны для замены устаревшего оборудования не получил должного внимания в бюджете РФ на 2023–2025 годы, поэтому возможность достижения этой цели к 2025 году «выглядит неоднозначно».

Дарья Андрианова