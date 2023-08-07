Суд арестовал все имущество ПАО «РОМЗ» по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Ярославской области наложил арест на все акции ПАО «Ростовский оптико-механический завод» («РОМЗ»), а также на все движимое и недвижимое имущество компании кроме денежных счетов в качестве обеспечительной меры по иску Генеральной прокуратуры России. Информация об этом размещена в Картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростовский оптико-механический завод

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ростовский оптико-механический завод

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Обеспечительные меры приняты в рамках иска Генпрокуратуры к ООО «СибМир» и АО «ИсНов» «об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения». По данным картотеки «Ъ», компании зарегистрированы в Новосибирске и владеют пакетами по 24% акций предприятия.

«РОМЗ» занимается разработкой и производством оптических приборов ночного видения, продукции специального назначения. Причины иска пока неизвестны.

Помимо ареста акций и имущества суд запретил выплачивать дивиденды акционерам, распределять прибыль и убытки, выплачивать вознаграждение членам совета директоров. Также судом запрещены любые действия, ухудшающие положение работников, в том числе изменение условий трудовых договоров или их расторжение. Запрещено также останавливать технологические процессы.

Запреты наложены и на любые регистрационные действия с акциями и имуществом предприятия.

Антон Голицын