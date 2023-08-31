В Ярославле обжаловали решение суда об изъятии акций «ТГК-2»

Представители ООО «Корес инвест» подали апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Ярославля об изъятии акций «ТГК-2» в пользу государства по иску Генпрокуратуры. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил представитель компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ленинский суд по иску генпрокуратуры решил обратить более 80% акций «ТГК-2», принадлежащих разным владельцам, в пользу государства. Истец заявил, что компания приносила коррупционный доход своему настоящему владельцу — бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву, сейчас объявленному в розыск. Одним из ответчиков выступило ООО «Корес инвест». По мнению Генпрокуратуры, через эту компанию и организации других ответчиков господин Лебедев и владел акциями ПАО «ТГК-2».

В жалобе «Корес инвест» указывает, что Генпрокуратура в иске ссылалась на пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ (Обращение по решению суда в доход РФ имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы). Как говорится в жалобе, данный подпункт вступил в силу лишь с 1 января 2013 года, а первый отчетный период — 2012 год. При это все акции были приобретены в 2008 году.

«Суд первой инстанции не учел, что приобретение акций юридическим лицом в 2008 году не являлось правонарушением (как не является таковым и сейчас). В 2008 году правило подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ не действовало. Ни одно разумное лицо в 2008 году не предвидело и не могло предвидеть, что законное действие — покупка юридическим лицом акций за счет кредитов и займов — может быть квалифицировано как нарушение антикоррупционного законодательства участником юридического лица и может повлечь за собой обращение этих акций в доход государства»,— говорится в апелляционной жалобе.

Кроме того, ответчик считает, что исковая давность для заявленных требований ко дню подачи иска была пропущена, а доказательств того, что ООО «Корес инвест» приобрело акции «ТГК-2» за счет средств Леонида Лебедева, нет. Ответчик полагает, что обращение в доход государства акций является «мерой государственного принуждения».

ООО «Корес инвест» в своей апелляции настаивает на отмене решения Ленинского районного суда Ярославля об изъятии акций и о передаче дела по подсудности в Пресненский районный суд Москвы — по месту регистрации самого господина Лебедева.

Алла Чижова