Акции «ТГК-2» вывели с островов

Ленинский районный суд Ярославля по иску генпрокуратуры решил обратить более 80% акций «ТГК-2» в пользу государства. Истец заявил, что компания приносила коррупционный доход своему настоящему владельцу - бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву, сейчас объявленному в розыск. Ответчики в суде заявляли о нарушениях их прав и требовали отложить принятие решения, однако в тот же день иск прокуратуры был удовлетворен. Ответчики с решением не согласились и заявили о намерении обжаловать его.

14 июля в Ленинском районном суде Ярославля состоялось первое и последнее заседание по делу «ТГК-2». Генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии в пользу государства 82% акций ПАО «ТГК-2» у Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited, ООО «Корес инвест», Леонида Лебедева и ООО «Долговое агентство», которое является

ПАО «ТГК-2» — одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Организация создана в апреле 2005 года и занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ, и в г. Скопье (Республика Северная Македония).

Из искового заявления следует, что Леонид Лебедев приобрел 99% ООО «Корес Инвест». В целях создания ложной видимости соблюдения закона он фиктивно передал «Корес Инвест» в доверительное управление группе «Синтез», учредителем которой являлась супруга господина Лебедева, заявленная в декларациях как домохозяйка. Затем Леонид Лебедев через «Корес Инвест» приобрел 44% акций ПАО «ТГК-2». Как отмечал прокурор Иван Жданов, фактического заработка у «Корес инвест» не было, также организация не осуществляла никакую деятельность. Кроме того, «Корес Инвест» располагалось по адресу приемной сенатора Лебедева.

Леонид Лебедев — член Совета Федерации РФ от Чувашии в период с 2002 по 2015 годы. В 2016 году вместе с другими неустановленными лицами попал под уголовное преследование по обвинению в хищении у ТГК-2 $220 млн. Объявлен в международный розыск. По данным прокуратуры, сейчас проживает в США.

По версии прокуратуры, господин Лебедев лично участвовал в управлении «ТГК-2». Для сокрытия своего фактического управления пакет акций переходил в подконтрольные ему организации, которые представлены в качестве ответчиков: Janan Holdings ltd. (доля 14,54%), Raltaka Enterprises ltd. (7,23%), Litim Trading ltd. Эти организации зарегистрированы на территории островов и, по мнению прокуратуры, являются подставными компаниями бывшего сенатора.

«Все это было сделано для того, чтобы скрыть факт владения Лебедевым акциями "ТГК-2", а также его личное участие в управлении генерирующей компанией. В различные периоды времени он выводил из указанной организации денежные средства»,— заявил прокурор Иван Жданов.

По мнению прокуратуры, Леонид Лебедев обратился к учредителю ООО «Совлинк» Дмитрию Пяткину. По результатам переговоров «Совлинку» перешло доверительное управление акциями «ТГК-2», принадлежащими «Корес», Janan Holdings ltd., Litim Trading ltd. Они до сих пор находятся в управлении ООО «Совлинк». Фактически Леонид Лебедев продолжает принимать решения в ПАО «ТГК-2», считают в генпрокуратуре, и получать неосновательное обогащение от подконтрольных предприятий.

«Названные организации, помимо господина Лебедева, совершили самостоятельные коррупционные правонарушения, поскольку не приняли мер по предупреждению коррупции, по предотвращению конфликта интересов и способствовали господину Лебедеву в совершении коррупции. При этом ответчики являются собственниками ПАО "ТГК-2" до настоящего момента. Как правило, самостоятельной финансовой деятельности в большинстве своем, именно организации, зарегистрированные на британских островах, не осуществляют. Акции ТГК-2 подлежат обращению в пользу государства»,— заявил прокурор Иван Жданов.

Сторона защиты настаивала на том, что ответчики были извещены о судебном заседании лишь 12 июля, и времени на ознакомление с материалами дела было критически мало. Также на протяжении заседания представители «Корес Инвест» неоднократно просили отложить заседание и передать дело для рассмотрения в Пресненский районный суд Москвы по подсудности. Прокуратура посчитала это умышленным затягиванием процесса. Ходатайства судом были отклонены. Представители «Корес Инвест» просили отвод судьи.

«Мы считаем этот иск абсолютно необоснованным, надуманным. Он основан на лозунгах. Иск искуственный. Мы будем обжаловать определение об отказе в передаче дела по подсудности. Мотивы сегодняшнего отвода — это совокупность обстоятельств по ходу сегодняшнего судебного разбирательства. Я таких гражданских состязательств не видел и надеюсь не увижу. Получается, что сведений об извещении одного из ответчиков нет, все ответчики получили извещения за два дня-неделю. Только сегодня мы поняли, в чем состоит обвинение. Но суд говорит, что состязательность не нарушена, не требуется никаких документов предоставлять»,— подчеркнули в разговоре с судьей представители ответчика «Корес Инвест», отмечая, что остальные ответчики купили акции у «Кореса» и при изъятии акций будут требовать у «Кореса» возмещение убытков. Ходатайство об отводе также было отклонено.

Прокуратура настаивала, что «Корес Инвест» купил акции «ТГК-2» за счет личных средств господина Лебедева. На что ответчики вызывались предоставить доказательства того, что в 2008 году организация брала кредит в банке на покупку этих акций на сумму около 16 млрд руб.

«Вы покажите нам, каким образом Лебедев дал деньги "Коресу" на покупку этого объекта? Я в деле не увидел этому доказательств. Мы это все докажем, но нужно время»,— пояснили представители «Корес Инвест».

«Доводов в иске достаточно: приобретение акций, извлечение и сокрытие этих доходов в иностранных юрисдикциях и использование иностранных финансовых инструментов. Вместе это называется незаконное обогащение. Именно "Совлинк" сейчас управляет ПАО «ТГК-2», они действуют вместе с Лебедевым и определяют порядок приобретения акций»,— заявил прокурор Дмитрий Лютов.

Еще одним ответчиком в суде выступало ООО «Долговое агентство», являющееся дочерней организацией ПАО «ТГК-2». В суде адвокат организации пояснил, что 26,9% акций были приобретены на законных основаниях, на бирже. Деньги на покупку акций дало ПАО «ТГК-2» в рамках соглашения о финансировании.

«Причина приобретения акций была вызвана тем, что акции находились в собственности организации "Сонара Лимитед", которая находилась под юрисдикцией Республики Кипр и входила в группу компаний Лебедева. С 2009 по 2012 годы группе компаний было предъявлено более 10 исков об оспаривании решений общих собраний собственников, организаций, что блокировало хозяйственную деятельность ПАО "ТГК-2" ввиду того, что у группы компаний был блокирующий пакет акций, составлявший более 25%»,— пояснил адвокат. Прокурор обратил внимание на то, что бенефициаром «Долгового агентства» является Дмитрий Пяткин, владелец «Совлинка».

Адвокат отметил, что связи с деятельностью Леонида Лебедева и ООО «Долговое агентство» не было, и находящийся в международном розыске экс-сенатор не контролировал организацию. Также адвокат отметил, что в случае изъятия акций в пользу государства «Долговое агентство» и «ТГК-2» получат ущерб, в том числе потому, что «Долговое агентство» имеет задолженность перед «ТГК-2» и станет убытком генерирующей компании на сумму 3,5 млрд руб. В ответ прокурор заявил, что «ТГК-2» приобрело акции «в обход» закона, купив их на подконтрольную организацию. Также истец отметил, что убытки, которые будут отражены в отчетности, не повлияют напрямую на деятельность компании.

Допрошенные в суде сотрудники «ТГК-2» пояснили, что никогда не встречались с господином Лебедевым лично. Но, когда «Корес Инвест» приобрел акции «ТГК-2» стало понятно, что фактическим владельцем ПАО стал Леонид Лебедев, пояснила и.о. гендиректора ПАО «ТГК-2» Юлия Иванова.

Судебное разбирательство длилось весь день. В 10:00 началось рассмотрение дела, около 17 часов суд, пробыв в совещательной комнате примерно час, вынес решение и удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ. От комментариев истец отказался.

«Мы точно будем обжаловать до верховного суда. Процесс проходил с грубейшими нарушениями ГПК: отсутствием доказательств, истечением сроков и отсутствием нормы права, которая могла бы быть применена в 2008 году»,— сообщил представитель «Корес» после вынесения решения суда.

