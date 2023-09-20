Стоимость проезда в 2024 году в Петербурге вырастет на 5%

В проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год учли рост тарифов с учетом величины инфляции. Об этом журналистам 20 сентября рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников.

Чиновник пояснил, что речь идет о 4,9%. Округленно рост составит 5%.

По словам господина Корабельникова, конкретные цифры представит комитет по тарифам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что городской комитет по транспорту подал заявку на финансирование транспортной сферы в 2024 году, в которую включен показатель текущей инфляции (4,95%). Чтобы сохранить тарифы на текущем уровне комитету требуется 2 млрд рублей, заявок о дополнительном финансировании ведомство не подавало.

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