Правительство Петербурга поддержало проект корректировки бюджета на 2023 год

Правительство Санкт-Петербурга на заседании в понедельник, 18 сентября, поддержало законопроект о корректировке городского бюджета на 2023 год. Трансляция проходила на сайте Смольного.

По словам председатель комитета финансов Светланы Енилиной, доходы и расходы бюджета в этом году увеличатся, в том числе за счет поступления федеральных средств. Дефицит будет сокращен.

По оценке городского комитета финансов, доходы города в 2023 году составят 1,093 трлн рублей. Это на 4,3% больше, чем закреплено в законе о бюджете на текущей год. Из них собственные доходы города — 1,054 трлн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Петербурга предложило скорректировать бюджет на 2023-2025 года.

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