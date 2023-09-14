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Коммерсантъ FM
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Минфин предложил обязать экспортеров репатриировать валютную выручку

Минфин предлагает ввести репатриацию валютной выручки экспортеров. Об этом сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков. По его словам, ведомство обсуждает разные варианты работы этого механизма, а также процентовки и валюты, в которых такой механизм стоит установить.

В июле инициативой, похожей на инициативу Минфина по репатриации активов, в правительство обращалась «Деловая Россия». Организация предложила возобновить требования по зачислению средств иностранных компаний за товары экспортеров на счета в уполномоченных банках. Фактически было предложено снова установить возврат выручки в Россию в валюте или рублях.

Сейчас Минфин выступает за более жесткое валютное регулирование, в отличие от Центробанка, говорил ранее глава ведомства Антон Силуанов. При этом ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, в разговоре с «Известиями» отметила, что, приняв такую инициативу, Минфин может столкнуться с тем, что многие экспортеры потеряют возможность доставить и продать валюту в России из-за санкций. При этом, по мнению эксперта, репатриация валютной выручки необходима для ее обязательной продажи государству, или ее влияние на рубль будет временным.

Валютное регулирование снова начали обсуждать в августе, когда курс доллара стал превышать 100 руб. После этого на внеплановом заседании 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку сразу до 12%. После этого рубль начал постепенно расти. Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что принимаемых властями мер для стабилизации курса рубля пока недостаточно.

Подробнее — в материале «Рубль оценивает поддержку».

Анастасия Ларина

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