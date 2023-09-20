Шадаев: в РФ не собираются наказывать за использование заблокированных VPN

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что в РФ не собираются вводить ответственность за использование VPN-сервисов, заблокированных за неисполнение требований российского законодательства. Об этом он сказал на форуме Kazan Digital Week, отвечая на соответствующий вопрос, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Шадаев напомнил, что сейчас в России блокируются VPN-сервисы, которые не исполняют требования о фильтрации трафика от запрещенной в РФ информации.

Ранее сообщалось, в частности, об ограничении работы в России сервисов ExpressVPN, Nord VPN, Hola!VPN, IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN. Пользователи также сообщали о сбоях в работе OpenVPN, WireGuard и Terona.

Право выборочно блокировать программы, которые позволяют пользователям зайти на запрещенные в стране сайты в обход блокировок (VPN-сервисы), Роскомнадзор получил несколько лет назад. В начале сентября Минцифры опубликовало проект постановления, по которому ведомство в целом сможет блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок. 18 сентября Роскомнадзор разработал проект приказа о критериях запрета распространения в интернете материалов с информацией об обходе блокировок. В ведомстве предлагают начать применение критериев 1 марта 2024 года.

Подробнее о рисках запрета сведений об обходе блокировок — в колонке Юрия Литвиненко «Принтер зажевал инструкцию».

Эрдни Кагалтынов