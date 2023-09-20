Шадаев: в РФ не собираются наказывать за использование заблокированных VPN

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что в РФ не собираются вводить ответственность за использование VPN-сервисов, заблокированных за неисполнение требований российского законодательства. Об этом он сказал на форуме Kazan Digital Week, отвечая на соответствующий вопрос, передает «Интерфакс».
Максут Шадаев
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Господин Шадаев напомнил, что сейчас в России блокируются VPN-сервисы, которые не исполняют требования о фильтрации трафика от запрещенной в РФ информации.
Ранее сообщалось, в частности, об ограничении работы в России сервисов ExpressVPN, Nord VPN, Hola!VPN, IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN. Пользователи также сообщали о сбоях в работе OpenVPN, WireGuard и Terona.
Право выборочно блокировать программы, которые позволяют пользователям зайти на запрещенные в стране сайты в обход блокировок (VPN-сервисы), Роскомнадзор получил несколько лет назад. В начале сентября Минцифры опубликовало проект постановления, по которому ведомство в целом сможет блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок. 18 сентября Роскомнадзор разработал проект приказа о критериях запрета распространения в интернете материалов с информацией об обходе блокировок. В ведомстве предлагают начать применение критериев 1 марта 2024 года.
Подробнее о рисках запрета сведений об обходе блокировок — в колонке Юрия Литвиненко «Принтер зажевал инструкцию».