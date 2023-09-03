Минцифры предложило блокировать сайты с информацией о методах обхода блокировок

Минцифры подготовило проект постановления, согласно которому Роскомнадзор получит право блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок. Документ был опубликован 1 сентября на портале проектов правовых актов.

В июле комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки, по которым сайты или домены с информацией о способах обхода блокировок будут вносить в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Поправки разработал депутат от «Единой России» Антон Горелкин. По его словам, поправками в закон вносится норма о запрете рекламы способов обхода блокировок. Господин Горелкин утверждал, что они не предполагают запрета VPN-сервисов в России.

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта об ограничении доли иностранного владения новостным агрегатором в России. Документ прошел первое чтение в 2018 году. 25 июля 2023 года его приняли во втором чтении, 26 июля — в третьем, затем его одобрил Совет федерации. Президент Владимир Путин подписал этот закон 31 июля.

Олеся Павленко