Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов OpenVPN, WireGuard и Terona

Пользователи сообщили о проблемах в работе VPN-сервисов OpenVPN, WireGuard и Terona. На сбои жалуются абоненты МТС, «Билайна», «МегаФона», Tele2, Yota, «Тинькофф Мобайл».

Поддержка Terona VPN сообщила сегодня, 7 августа: «Часть наших клиентов с сегодняшнего дня столкнулась с трудностями в использовании VPN, особенно часто с мобильных устройств».

Сайт SecurityLab пишет, что пользователи начали жаловаться на сбои в работе OpenVPN с конца мая, а сегодня массовый сбой был зафиксирован у VPN-протокола WireGuard. В поддержке Terona VPN полагают, что сбои связаны с «очередной волной блокировок Роскомнадзора».

В Роскомнадзоре эти сообщения не комментировали.

О спросе на VPN-сервисы в России читайте в материале «Ъ» «Блок в обход».

Александр Кислов